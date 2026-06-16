Coca-Cola Company: Strategische Diversifikation und verlässliche Cashflows im aktuellen Marktumfeld

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 80 2027/06: Basiswert Coca-Cola Co.DU50EDQuelle: DZ BANK: Geld 16.06. 11:39:52, Brief 16.06. 11:39:52
61,81 EUR 62,21 EUR -0,19% Basiswertkurs: 80,91 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00 Max Rendite 10,85% Discount in % 10,81% Abstand zum Cap in % -1,12% Max Rendite in % p.a. 10,61% p.a. Cap 80,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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