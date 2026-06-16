Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Kaufrausch im ETF-Handel geht weiter, so die Deutsche Börse AG.Obwohl es in der abgelaufenen Woche keine großen Sparplanausführungen gegeben habe, bilanziere Frank Mohr von der Société Générale bei hohen Umsätzen einen klaren Kaufüberhang. Vor allem Aktien-ETFs seien sehr beliebt. 80 Prozent der Umsätze würden auf diese Produkte entfallen, nur 20 Prozent auf Anleihe-ETFs. "Normalerweise beträgt der Anteil des Bonds-Segments mindestens ein Drittel", erkläre der Händler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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