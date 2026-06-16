Die The Mobility House GmbH hat ihren Geschäftsbereich Solutions an Edenred verkauft. Die Übernahme werde mit dem Abschluss der Transaktion im dritten Quartal erwartet, teilte das Münchner Unternehmen am Montagabend mit. So werde das Unternehmen künftig unter dem Namen Edenred e-Mobility GmbH firmieren. Für die Kunden soll sich hingegen nichts ändern. Die bestehenden Verträge blieben unverändert erhalten und auch alle Mitarbeiter würden übernommen. "Der Markt für gewerbliche Flottenelektrifizierung wächst rasant - und befindet sich gleichzeitig in einer Phase der Konsolidierung. The Mobility House ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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