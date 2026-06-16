Wien (www.fondscheck.de) - Markus Détrie verstärkt ab 1. September das Team des Frankfurter Vermögensverwalters Source For Alpha als Kundenberater für Privatkunden, so die Experten von "FONDS professionell".Détrie verfüge über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung im Privatkundengeschäft. Zuletzt sei er als Senior Wealth Management Client Advisor bei der UBS in Frankfurt tätig gewesen. Davor sei er viele Jahre bei der Deutschen Bank beschäftigt gewesen, zuletzt als Bereichsleiter Wertpapiervertrieb Deutschland der Postbank in Bonn. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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