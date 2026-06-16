Munsbach (www.fondscheck.de) - Der themenorientierte Ansatz des Ethna-DYNAMISCH war auch im Mai erfolgreich, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734XXX/ WKN A0YBKY).Neben gezielten Selektionseingriffen sei die Aktien-Allokation des Fonds dynamisch angepasst worden. Einer mehr als zehnprozentigen Quotenerhöhung direkt zu Monatsbeginn sei die Reduktion zum Monatsende um ca. 20% gefolgt. Im Zuge dieser Reduktion hätten sich die Experten von ETHENEA hauptsächlich von High-Beta-Namen getrennt, die mittlerweile sehr anspruchsvoll bewertet würden. Nach den Gewinnmitnahmen könnten die Experten von ETHENEA nun die Entwicklung im Iran-Konflikt, den SpaceX-IPO und die mit hoher Wahrscheinlichkeit aufkommende Zwischenwahl-Volatilität für die Evaluierung neuer Opportunitäten nutzen. Aktuell sei das Portfolio in 36 Titel investiert, allein 14,6% Gewicht würden auf sechs der Magnificent-7-Titel entfallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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