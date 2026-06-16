© Foto: Andrej Sokolow/dpaAmazon, Zalando, Siemens Energy und Adidas: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.RBC stuft Amazon auf "Outperform" Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Amazon habe jüngst Walmart als weltweit umsatzstärksten Einzelhändler abgelöst, schrieb Brad Erickson in einer Sektorstudie am Dienstag. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich der Aktienkurs schwergetan, teilweise wegen Sorgen vor Einfuhrzöllen und Handelskriegen. In Zeiten zunehmender Inflation dürften sich Amazon und Walmart gut schlagen, denn ihre geschäftlichen Ergebnisse seien defensiver Natur. UBS stuft Siemens Energy auf "Buy" Die Schweizer Großbank …
Enthaltene Werte: US0231351067,DE000A1EWWW0,DE000ZAL1111,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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