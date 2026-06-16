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Der Ethereum Kurs steht an einem Scheideweg, und die Daten dieser Woche drücken ihn in eine Richtung. Die Glamsterdam-Upgrade-Timeline wurde auf das dritte Quartal 2026 verschoben, doch ETH-Spot-ETFs verzeichneten nach monatelangen Abflüssen erstmals wieder Zuflüsse. ETH notiert bei rund 1.815 Dollar, 63 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar, und die Erholung trifft auf Widerstand oberhalb von 2.000 Dollar. Während ETH Adoption aufbaut, die den Kurs über Monate heben könnte, bietet ein Presale bei über 9 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital Renditechancen, die ETHs 220-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung nicht mehr hergeben kann.

Was den Ethereum Kurs in diesem Monat bewegt

Die Ethereum Foundation verschob die Glamsterdam-Upgrade-Timeline von einem möglichen Juni-Start auf das dritte Quartal 2026, wie MetaMask berichtete. Das Upgrade bringt Enshrined Proposer-Builder Separation und ein Gas-Limit-Minimum von 200 Millionen, beides wichtige Schritte für die Skalierung der Basisschicht. Wall Street hat unterdessen die anfänglichen Krypto-Pilotprojekte hinter sich gelassen und bewegt sich tiefer in die Ethereum-Adoption, mit Staking-Raten nahe 30 Prozent des Angebots und einem DeFi-TVL von rund 39 Milliarden Dollar.

ETH-Spot-ETFs verzeichneten letzte Woche Zuflüsse, nachdem Monate von Nettabflüssen die Stimmung belastet hatten, wie Changelly berichtete. Standard Chartered hält ein Jahresziel von 4.000 Dollar aufrecht, basierend auf starker On-Chain-Aktivität trotz fallendem Kurs. Die technischen Indikatoren zeigen den 50-Tage-EMA bei 1.674 Dollar als unmittelbaren Widerstand und den 200-Tage-EMA bei 1.668 Dollar als langfristige Marke. Beide stärken das Netzwerk, doch der Ethereum Kurs hängt weiter davon ab, ob Käufer bei 1.815 Dollar zugreifen oder warten.

Pepeto: Warum der Presale das liefert, was der Ethereum Kurs nicht kann

Wenn institutionelle Käufer in die Ethereum-Infrastruktur investieren und das Netzwerk sich der nächsten Skalierungsstufe nähert, profitiert der ETH-Ausblick, doch die Mathematik bleibt an eine Marktkapitalisierung gebunden, die begrenzt, wie weit jeder Dollar sich vervielfachen kann. Pepeto entfernt diese Obergrenze, weil die Börse bereits Live-Aktivität auf einer Bewertung verarbeitet, die einen Bruchteil dessen beträgt, was ETH mit sich trägt.

Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital, das auf einer Chain festsitzt, den besten Einstieg erreicht, ohne zu schrumpfen. Der Risikoscanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer investiert, und deckt Fallen auf, die darauf ausgelegt sind, Wallets zu leeren, bevor der Halter es bemerkt.

Der Presale sammelte über 9 Millionen Dollar bei 0,0000001864 Dollar pro Token, und die Investoren, die während des Abschwungs einstiegen, taten dies aufgrund der bereits funktionierenden Werkzeuge, nicht wegen einer Listing-Ankündigung. Bevor der Token-Verkauf startete, unterzog SolidProof jeden Smart Contract einer unabhängigen Prüfung und bestätigte die Sicherheit der gesamten Plattform-Architektur.

Historische Parallelen zeigen, dass Presale-Einstiege mit geprüfter Infrastruktur und einem sich nähernden Listing die Renditen erzielen, die ausgereifte Large Caps nach ihrem Höchststand nicht mehr liefern können. Marktbeobachter sehen in Pepeto eine Konstellation, die früheren Zyklusgewinnern ähnelt, und die 9 Millionen Dollar, die während breiter Angst flossen, zeigen, dass große Wallets genau dieses Ergebnis erwarten. Wer die Position zwölf Monate hält, nimmt Gewinne unter der Haltefrist steuerfrei mit, ein Vorteil, den kluge Anleger von Anfang an einplanen.

Ethereum Kurs Prognose für 2026

Wer auf die Kurve schaut, sieht den Druck. ETH notiert am 16. Juni bei rund 1.815 Dollar, nachdem der Kurs vom Hoch bei 4.946 Dollar im August 2025 gefallen ist. Technische Indikatoren von Changelly zeigen den 20-Tage-EMA bei 1.674 Dollar als unmittelbaren Widerstand, den 50-Tage-EMA bei 1.674 Dollar und den 200-Tage-EMA bei 1.668 Dollar als Marken, die für eine Erholung gebrochen werden müssen.

ETH-Spot-ETFs verzeichneten nach Monaten schwerer Rücknahmen wieder Zuflüsse. Falls ETH die 2.000-Dollar-Marke zurückerobert, verschiebt sich die Ethereum Kurs Prognose in Richtung 2.500 Dollar, wo der längerfristige Trend bestätigt werden könnte. Optimistische Prognosen für Ende 2026 reichen von 3.500 bis 4.000 Dollar, doch selbst 4.000 Dollar liefern rund 120 Prozent, ein Gewinn, den Presale-Einstiege aus einem einzelnen Listing-Tag heraus erreichen können, wenn die Bewertung stimmt.

Fazit

ETH trägt das Glamsterdam-Upgrade, die Rückkehr der ETF-Zuflüsse und wachsende institutionelle Adoption, die den Ethereum Kurs in der zweiten Jahreshälfte 2026 heben könnten. Die Prognose zeigt eine schrittweise Erholung für Halter, die einstellige Vielfache über viele Monate akzeptieren. Doch die Position, in der laufende Tools Aktivität generieren, die Bewertung Vervielfachungen erlaubt und jeder Vertrag eine SolidProof-Prüfung bestanden hat, gehört Pepeto. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website öffnet nicht ein zweites Mal.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Kurs Prognose für Ende 2026 aus?

ETH könnte zwischen 3.500 und 4.000 Dollar bis Jahresende notieren, falls der Kurs den Widerstand bei 2.000 und 2.500 Dollar überwindet. Dieser Weg erfordert allerdings Monate stetiger Erholung von einer 63-prozentigen Korrektur, was den Ethereum Kurs kurzfristig unter Druck hält.

Warum entscheiden sich Wallets für Pepeto statt für Large Caps?

Der Presale sammelte über 9 Millionen Dollar, gestützt durch eine SolidProof-Prüfung, gebührenfreie Börsen-Tools und ein sich näherndes Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, bevor das Listing das Presale-Fenster schließt.