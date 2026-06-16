Yum Brands zieht bei Pizza Hut einen Schlussstrich: Der US-Konzern verkauft die Kette für insgesamt rund 2,7 Milliarden US-Dollar - aufgeteilt auf den Finanzinvestor LongRange Capital und Yum China. Damit beendet das Unternehmen ein langjähriges Sorgenkapitel. Verhilft das der Aktie endlich zu neuem Schwung?Das Wichtigste kurz und knapp• Yum Brands verkauft Pizza Hut für insgesamt rund 2,7 Milliarden US-Dollar an LongRange Capital und Yum China.• Mit dem Deal trennt sich der McDonalds-Konkurrent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär