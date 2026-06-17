Tigo wird auf der Intersolar 2026 seine Installationspartner würdigen und das erweiterte Ökosystem der Energietechnologie für Privathaushalte vorstellen, während die Auslieferung der GO Battery in Europa beginnt.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energielösungen, gab heute bekannt, dass die GO Battery als Teil des GO Optimized ESS nun an Kunden auf dem europäischen Markt ausgeliefert wird, womit die bei der Produkteinführung im April 2026 gemachten Vorbestellungszusagen erfüllt werden. Das Unternehmen wird Live-Systemvorführungen des GO Optimized ESS auf der Intersolar Europe 2026 präsentieren, die vom 23. bis 25. Juni auf der Messe München in München, Deutschland, am Stand B3.140 stattfindet. Weiss-Blau GmbH, Mitglied des Tigo Installer Loyalty Program, wird gemeinsam mit Tigo auf der Messe vertreten sein und gehört zu den ersten Installationsunternehmen, die das System auf dem europäischen Privatkundenmarkt einsetzen.

Die modulare Architektur der GO Battery, die auf Einheiten mit 3,68 kWh basiert und von 7,3 kWh bis 47,9 kWh konfigurierbar ist, wurde entwickelt, um Installateuren flexible Dimensionierungsmöglichkeiten für die gesamte Bandbreite europäischer Wohnanwendungen zu bieten von kompakten Wohnungen bis hin zu größeren Häusern mit höherem Energiebedarf. Die GO-Batterie ist abwärtskompatibel mit allen auf dem europäischen Markt verkauften Tigo-Wechselrichtern, unterstützt sowohl einphasige als auch dreiphasige Konfigurationen und ist für den Betrieb bei Temperaturen bis zu -30 °C ausgelegt. Das System nutzt Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP), verfügt über die Schutzart IP65 für die Installation im Innen- und Außenbereich und entspricht den europäischen Netzstandards, darunter VDE-AR-E2510 und CEI 0-21, der CE-Zertifizierung sowie der Sicherheitsnorm IEC 62619. Die Transparenz auf Geräteebene und die Ferndiagnose über die Tigo EI-Plattform helfen Installateuren dabei, die installierten Systeme zu verwalten und die Anzahl der Serviceeinsätze zu reduzieren.

"Als Teilnehmer am Tigo-Installateur-Treueprogramm hatten wir die Gelegenheit, eng mit dem Tigo-Team zusammenzuarbeiten, als das GO Optimized ESS auf den europäischen Markt kam", sagte Georg Kreitmair, Geschäftsführer der Weiss-Blau GmbH. "Die Kombination aus modularem Batteriespeicher, integriertem Energiemanagement und Kompatibilität mit dem gesamten Tigo-Ökosystem bietet uns eine flexible Plattform für Wohnprojekte unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlichem Energiebedarf. Von der Inbetriebnahme bis hin zur kontinuierlichen Systemüberwachung über die Tigo EI-Plattform ist das System so konzipiert, dass es Installateuren die Umsetzung erleichtert und Hausbesitzern gleichzeitig mehr Kontrolle darüber gibt, wie sie Energie erzeugen, speichern und nutzen."

Das GO Optimized ESS integriert die GO Battery mit dem Tigo EI Inverter, den TS4 Flex MLPE-Optimierungsprodukten, dem GO EV Charger, dem GO Junction zur Integration von Wärmepumpen sowie der Tigo Energy Intelligence (EI)-Plattform und bietet Installateuren so ein einheitliches, vernetztes Ökosystem, das Solarstromerzeugung, Speicherung, E-Mobilität und Hausheizung abdeckt. Installateure, die das GO Optimized ESS zum ersten Mal installieren, können vom Tigo Green Glove-Programm profitieren, das eine professionelle Überprüfung der Anlagenplanung umfasst, technische Experten während der Installation in Bereitschaft hält und einen direkten Feedback-Kreislauf mit dem Tigo-Team schafft. Die Einarbeitung der Installateure wird zusätzlich durch Schulungen der Tigo Academy unterstützt, und das Tigo Installer Loyalty Program stuft Installateure je nach überwachtem Systemvolumen und absolvierten Schulungen in die Stufen "Certified", "Advanced" und "Elite" ein, wodurch ihnen schrittweise ein immer umfassenderer Zugang zu Marketingunterstützung, frühzeitigem Produktzugang und Datenressourcen gewährt wird.

"Es ist großartig zu sehen, wie Solarinstallateure in Europa das neue GO Optimized ESS annehmen, insbesondere wenn diese Unternehmen auch die Vorteile des Tigo-Treueprogramms für Installateure nutzen", sagte Jing Tian, Chief Growth and Revenue Officer bei Tigo. "Dies ist ein bedeutendes Jahr hinsichtlich der Produkte und Dienstleistungen, die Tigo auf den europäischen Markt bringt, und ich bin der Ansicht, dass Installateure wie die Weiss-Blau GmbH, die diese Angebote in vollem Umfang nutzen, erheblich davon profitieren werden. Wie immer steht das gesamte Tigo-Team bereit, um gemeinsam mit unseren zahlreichen europäischen Partnern die Solar- und Energietechnologie weiter auf dem Markt voranzubringen."

Tigo wird vom 23. bis 25. Juni auf der Intersolar Europe 2026 am Stand B3.140 in der Messe München in München, Deutschland, vertreten sein. Das gesamte GO Optimized ESS-Ökosystem wird zusammen mit den Flex-MLPE-Produktfamilien TS4-A (725Wp) und TS4-X (800Wp) präsentiert. Während der gesamten Veranstaltung werden Experten von Tigo Schulungen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch abhalten und dabei praktische Einblicke in die Bereiche Solar, Speicherung und "Total Quality Solar"-Lösungen vermitteln. Die Teilnehmer können den Veranstaltungskalender einsehen und sich im Voraus hier. Um einen Termin mit dem Tigo-Team auf der Messe zu vereinbaren, besuchen Sie bitte die Tigo- Veranstaltungsseite zur Intersolar Europe 2026. Installateure in Europa können ab sofort Bestellungen für GO Battery über autorisierte Tigo-Vertriebspartner aufgeben; bei Vertriebsanfragen wenden Sie sich bitte hier an Tigo.

Über Tigo Energy

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnik mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die erforderliche vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für Solar- und Speicheranlagen in Privathaushalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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Luis de Leon

E-Mail: tigoenergy@technica.inc