The following instruments on XETRA do have their first trading 14.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.08.2026
Aktien
1 ZAE000261913 Motus Holdings Ltd.
2 US7389221034 PowerLaw Corp.
3 AU0000473878 Alurion Resources Ltd.
4 GG00B1RMC548 Tetragon Financial Group Ltd.
5 US76803X1063 River City Bank
6 CA4859231066 Karus Mining Inc.
7 US88675P1030 Tigo Energy Inc.
8 US08862E3071 Beyond Meat Inc.
9 KYG4417G1148 Hesai Group
10 US9618844008 Next Technology Holding Inc.
Anleihen
1 US31488VAXXX Ferguson Enterprises Inc.
2 US345397KXXX Ford Motor Credit Co. LLC
3 US45865VAXXX Intercontinental Exchange Inc.
4 US571903CXXX Marriott International Inc.
5 XS3473782XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 US808513CXXX Charles Schwab Corp.
8 US45865VAXXX Intercontinental Exchange Inc.
9 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
10 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
11 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
12 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
13 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
14 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
15 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
17 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
20 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen -Girozentrale-
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.08.2026
Aktien
1 ZAE000261913 Motus Holdings Ltd.
2 US7389221034 PowerLaw Corp.
3 AU0000473878 Alurion Resources Ltd.
4 GG00B1RMC548 Tetragon Financial Group Ltd.
5 US76803X1063 River City Bank
6 CA4859231066 Karus Mining Inc.
7 US88675P1030 Tigo Energy Inc.
8 US08862E3071 Beyond Meat Inc.
9 KYG4417G1148 Hesai Group
10 US9618844008 Next Technology Holding Inc.
Anleihen
1 US31488VAXXX Ferguson Enterprises Inc.
2 US345397KXXX Ford Motor Credit Co. LLC
3 US45865VAXXX Intercontinental Exchange Inc.
4 US571903CXXX Marriott International Inc.
5 XS3473782XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 US808513CXXX Charles Schwab Corp.
8 US45865VAXXX Intercontinental Exchange Inc.
9 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
10 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
11 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
12 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
13 US573284BXXX Martin Marietta Materials Inc.
14 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
15 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
17 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
20 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
21 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen -Girozentrale-
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