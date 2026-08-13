The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.08.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2026
ISIN Name
CA4988241010 KNEAT.COM INC.
GB00BNTY2N01 DELTIC ENERGY PLC LS-,1
GB00BNXM0Z89 SILVER BULLET DATA LS-,01
KYG4417G1064 HESAI GROUP HD-,0001
SE0007100342 NILORNGRUPPEN AB B
SE0015483276 CINT GROUP AB
US08862E1091 BEYOND MEAT INC.
US747262AXXX QVC GROUP 14/34
US8631672016 STRATUS PROPERTIES DL-,01
US9618843018 NEXT TECHN.HLDG DL-,0001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2026
ISIN Name
CA4988241010 KNEAT.COM INC.
GB00BNTY2N01 DELTIC ENERGY PLC LS-,1
GB00BNXM0Z89 SILVER BULLET DATA LS-,01
KYG4417G1064 HESAI GROUP HD-,0001
SE0007100342 NILORNGRUPPEN AB B
SE0015483276 CINT GROUP AB
US08862E1091 BEYOND MEAT INC.
US747262AXXX QVC GROUP 14/34
US8631672016 STRATUS PROPERTIES DL-,01
US9618843018 NEXT TECHN.HLDG DL-,0001
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