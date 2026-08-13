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WKN: A2ANHP | ISIN: CA4988241010 | Ticker-Symbol: FOBK
Frankfurt
12.08.26 | 08:04
4,000 Euro
0,00 % 0,000
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KNEAT.COM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KNEAT.COM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,0004,10021:16
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEYOND MEAT
BEYOND MEAT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEYOND MEAT INC0,370+3,73 %
CINT GROUP AB0,5240,00 %
DELTIC ENERGY PLC0,086+4,88 %
KNEAT.COM INC4,0000,00 %
NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC6,440+10.355 %
NILORNGRUPPEN AB6,6800,00 %
SILVER BULLET DATA SERVICES GROUP PLC0,105-100,00 %
STRATUS PROPERTIES INC16,5000,00 %
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