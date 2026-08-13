The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2026
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ISIN Name Currency
IE000G5IRXXX BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe EUR / USD
IE000M4Z0XXX BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe EUR / USD
IE000GLIXXXX BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe EUR / USD
US08862E1091 Beyond Meat Inc.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2026
.
ISIN Name Currency
IE000G5IRXXX BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe EUR / USD
IE000M4Z0XXX BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe EUR / USD
IE000GLIXXXX BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe EUR / USD
US08862E1091 Beyond Meat Inc.
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