Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US9618843018 Next Technology Holding Inc. 13.08.2026 US9618844XXX Next Technology Holding Inc. 14.08.2026 Tausch 100:1
KYG4417G1064 Hesai Group 13.08.2026 KYG4417G1XXX Hesai Group 14.08.2026 Tausch 1:8
US08862E1091 Beyond Meat Inc. 13.08.2026 US08862E3XXX Beyond Meat Inc. 14.08.2026 Tausch 30:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US9618843018 Next Technology Holding Inc. 13.08.2026 US9618844XXX Next Technology Holding Inc. 14.08.2026 Tausch 100:1
KYG4417G1064 Hesai Group 13.08.2026 KYG4417G1XXX Hesai Group 14.08.2026 Tausch 1:8
US08862E1091 Beyond Meat Inc. 13.08.2026 US08862E3XXX Beyond Meat Inc. 14.08.2026 Tausch 30:1
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