DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ADM ENERGY PLC LS-,00001 P4JC GB00BJFDXW97 BAW/UFN
TORT.MEXIC.GRILL LS -,01 73D GB00BNYDGZ21 BAW/UFN
SILVER BULLET DATA LS-,01 68Q GB00BNXM0Z89 BAW/UFN
ASCENT RESOURCES LS -,005 A2N GB00BJVH7905 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ADM ENERGY PLC LS-,00001 P4JC GB00BJFDXW97 BAW/UFN
TORT.MEXIC.GRILL LS -,01 73D GB00BNYDGZ21 BAW/UFN
SILVER BULLET DATA LS-,01 68Q GB00BNXM0Z89 BAW/UFN
ASCENT RESOURCES LS -,005 A2N GB00BJVH7905 BAW/UFN
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