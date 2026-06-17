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Der XRP Kurs legte an einem Tag 13 Prozent zu, nachdem Großhalter in sechs Monaten 1,53 Milliarden Token aufgebaut hatten. Diese Wale kontrollieren inzwischen 74,1 Prozent des Gesamtangebots, und diese Akkumulation während eines Drawdowns verrät, wohin das große Geld die Entwicklung des XRP Kurs sieht. Gleichzeitig nähert sich Pepeto seinem Exchange-Listing, und die live geschalteten Handelstools sowie die Cross-Chain-Bridge des Projekts haben sowohl Retail- als auch Whale-Kapital angezogen, das nach dem Listing auf die stärksten Renditen des Zyklus setzt.

XRP Kurs erhitzt sich, während Whale-Wallets die Kontrolle übernehmen

Wallets mit mindestens einer Million XRP besitzen inzwischen 74,1 Prozent des zirkulierenden Angebots, nachdem sie in sechs Monaten 1,53 Milliarden Token hinzugefügt haben, wie Santiment-Daten bei CoinGabbar zeigen. Die Käufe beschleunigten sich letzte Woche, als der XRP Kurs bei seinem stärksten Volumen seit Anfang Juni über 1,20 Dollar ausbrach. CoinDesk bestätigte, dass die südkoreanische Börse Upbit bis zum 14. Juni 31 Prozent des XRP-Wallet-Flusses ausmachte, gegenüber 13 Prozent eine Woche zuvor. XRP-ETF-Produkte haben seit dem Start insgesamt 1,4 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet, und diese institutionelle Mauer trennt diese Erholung von jeder vorherigen.

Pepeto: Die Plattform, die liefert, was XRP-Wale in Large Caps suchen

Wer den XRP Kurs heute verfolgt, sieht, dass die großen Wallets in Bewegung sind. Die Frage ist, welcher Einstieg diese Energie zu einem Bruchteil der Kosten einfängt. Pepeto hat eine funktionierende Exchange-Plattform aufgebaut, die normalen Käufern einen Vorteil verschafft, den diese Wale in Large Caps jagen.

Anstatt eines weiteren Memecoins mit einem Whitepaper und nichts dahinter betreibt diese Plattform bereits jetzt live geschaltete Tools. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass jeder Dollar beim Kettenwechsel intakt bleibt. Der Risiko-Scanner prüft Verträge vor dem Kauf, damit Kapital fernbleibt von Projekten, die solide wirken, aber zusammenbrechen, sobald echtes Geld hineinfließt.

Beide Tools arbeiten innerhalb einer Plattform, in der alles verbunden ist, was den Einstieg einfach macht. Der Presale ist jetzt offen, und das Fenster besteht nur, bis das Listing eintrifft. Pepeto wird bei 0,0000001864 Dollar gehandelt, und das Projekt hat bereits mehr als 9 Millionen Dollar eingesammelt, Beweis dafür, dass ernsthaftes Kapital die Projektionen bemerkt hat, die Analysten verfolgen.

Eine Position über den Pepeto-Presale vor dem Exchange-Listing zu sichern, ist der Weg, den breiteren Marktpreis nach Schließung des Fensters zu vermeiden. SolidProof hat sämtliche Smart Contracts einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen, noch bevor der erste Investor am Presale teilnehmen konnte, und dieser Schritt gibt dem Projekt eine Vertrauensbasis, die im Memecoin-Segment die Ausnahme ist.

Ein Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin zur 11-Milliarden-Dollar-Marke führte, baut erneut, und das bestätigte Listing rückt näher. Wer mindestens ein Jahr hält, profitiert bei Veräußerung von der steuerfreien Haltefrist, ein Vorteil, den kurzfristige Trader nicht haben. Sobald das Listing live geht, verschwindet der Presale-Einstieg, und der einzige Weg hinein kostet das, was der offene Markt verlangt.

XRP Kurs Prognose

Der XRP Kurs liegt am 16. Juni bei rund 1,24 Dollar, nachdem er von der 1,03-Dollar-Unterstützungszone abgeprallt ist, 75 Prozent unter dem Hoch, aber in Erholung. Der Token gewann 13 Prozent in einer Sitzung und durchbrach 1,14, 1,18 und 1,20 Dollar bei hohem Volumen, wie CoinDesk berichtet. Die XRP-Kurs-Prognose für 2026 konzentriert sich jetzt auf den Widerstand bei 1,30 Dollar.

Ein klarer Durchbruch öffnet den Weg zu 1,65 und 1,88 Dollar, wobei Cryptopolitan eine Juni-Obergrenze bei etwa 1,48 Dollar prognostiziert. XRP-ETF-Zuflüsse erreichten seit dem Start 1,4 Milliarden Dollar, und der CLARITY Act gibt dem Token eine stärkere regulatorische Grundlage als den meisten Altcoins. Die Zahlen verbessern sich, aber der beste Fall gibt Haltern eine 2x- bis 3x-Rendite vom aktuellen Niveau, und die Presale-Rechnung zeigt in eine ganz andere Richtung.

Fazit

Während das Listing näher rückt, baut Pepeto mit jeder Wallet, die eintritt, weiter an seiner Dynamik. Der XRP Kurs zeigt institutionelle Stärke, doch die Renditeobergrenze großer Assets ist mathematisch begrenzt. Dies ist kein Token, der mit nichts dahinter an eine Börse geht, denn Pepeto hat eine funktionierende Plattform, die der ursprüngliche Pepe-Coin nie hatte, als er mit null Produkten 11 Milliarden Dollar erreichte.

Historisch gesehen haben Projekte mit funktionierender Infrastruktur in früheren Zyklen die höchsten Renditen im gesamten Markt erzielt. Mehr als 9 Millionen Dollar von Wallets, die jede Prognose studiert und trotzdem diesen Presale gewählt haben, zeigen, welcher Einstieg führt. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieses Kapital weiter hineinfließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP-Kurs-Prognose für 2026?

Die XRP-Kurs-Prognose zeigt Widerstand bei 1,30 Dollar mit Analystenzielen zwischen 1,48 und 4,36 Dollar für das Jahr, doch selbst der beste Fall liefert nur eine 2x- bis 3x-Rendite vom aktuellen Niveau bei 1,24 Dollar.

Lohnt sich der Pepeto-Presale vor dem Exchange-Listing?

Pepeto hat mehr als 9 Millionen Dollar mit live geschalteten Tools und einem bevorstehenden Listing eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com ist der Ort, an dem Käufer einsteigen, bevor der Presale-Preis dauerhaft verschwindet.