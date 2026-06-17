© Foto: Uwe Anspach/dpaNach einer heftigen Verlustserie steht die SAP-Aktie wieder einmal unmittelbar vor neuen Tiefs. Kann die nächste Verkaufslawine noch abgewendet werden? Aktienmarkt steigt weiter, doch Software-Titel gehen leer aus Trotz eines nach der Ankündigung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran festem Marktumfeld und neuer Kursrekorde an der Wall Street - der vielbeachtete Dow-Jones-Index erreichte am Dienstag erstmals in seiner Geschichte einen Stand von über 52.000 Punkten - tut sich die Aktie von DAX-Schwergewicht SAP mit einer nachhaltigen Erholung schwer. Nach einer kurzen Bärenmarktrallye innerhalb der Softwarebranche notierten die Anteile zeitweise zwar wieder oberhalb der …
Enthaltene Werte: DE0007164600Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE