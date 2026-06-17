Wir beginnen die Coverage der Jungheinrich AG Vorzugsaktien mit einer KAUFEMPFEHLUNG und einem Kursziel von 41,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 72,0% bietet. Jungheinrich ist der einzige große Anbieter im Bereich Intralogistik mit einem vollständig elektrischen Produktportfolio und internen Kompetenzen in den Bereichen Lithium-Ionen-Batterien, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Dies positioniert das Unternehmen gut, um von der beschleunigten Elektrifizierung und Automatisierung in Lagerhäusern zu profitieren. Ein direktes Vertriebs- und Servicenetzwerk in mehr als 40 Ländern generiert eine wiederkehrende Umsatzbasis von >50% des Gruppenumsatzes, was eine Ertragsstabilität über den gesamten Zyklus hinweg gewährleistet. Wir erwarten, dass die Umsätze bis 2030E mit einem CAGR von 6,6% wachsen werden, angetrieben durch eine fortgesetzte Servicepenetration, geografische Expansion in Amerika und ausgewählten APAC-Ländern (China wird als Zielmarkt ausgeschlossen) sowie einen zunehmenden Anteil an margenstärkeren Automatisierungs- und Softwarelösungen. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/jungheinrich-ag
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