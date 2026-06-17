Antimon-Fund wächst in die Tiefe - Gold und Zink kommen hinzu

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Critical One Energy meldet weitere Fortschritte auf dem Antimon-Gold-Projekt Howells Lake. Nach Angaben des Unternehmens verlängerten neue Analyseergebnisse in Bohrloch HWL-2026-006 die tiefere Antimon-Zone deutlich. Zudem seien erstmals klarere Gold- und Zinkwerte in tieferen Abschnitten erkennbar. Das Management sieht darin zusätzliche Hinweise, dass die East Zone Teil eines größeren, in die Tiefe reichenden Systems aus Antimon, Gold und weiteren Metallen sein könnte.
Critical One Energy meldet weitere Fortschritte auf dem Antimon-Gold-Projekt Howells Lake. Nach Angaben des Unternehmens verlängerten neue Analyseergebnisse in Bohrloch HWL-2026-006 die tiefere Antimon-Zone deutlich. Zudem seien erstmals klarere Gold- und Zinkwerte in tieferen Abschnitten erkennbar. Das Management sieht darin zusätzliche Hinweise, dass die East Zone Teil eines größeren, in die Tiefe reichenden Systems aus Antimon, Gold und weiteren Metallen sein könnte.
Tiefere Antimon-Zone wächst
Critical One berichtet, der neu ausgewertete Abschnitt in Bohrloch 6 umfasse 15,3 Meter mit durchschnittlich 1,76 Prozent Antimon. Der Abschnitt beginne bei 114,7 Metern und reiche bis 130 Meter
entlang des Bohrkerns. Diese Werte beschreiben die Länge im Bohrloch. Die tatsächliche Breite der mineralisierten Zone im Gestein sei laut Unternehmen noch nicht berechnet worden, weil dafür
weitere geologische Daten nötig seien.
Bereits zuvor hatte Critical One aus demselben Bohrloch einen hochgradigen Bereich gemeldet. Dieser habe 8 Meter mit durchschnittlich 42,2 Prozent Antimon umfasst, darunter 4 Meter mit 70,2 Prozent Antimon. Antimon tritt bei Howells Lake vor allem in Stibnit auf. Stibnit ist ein Erzmineral, das viel Antimon enthalten kann und im Bohrkern sichtbar sein kann.
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