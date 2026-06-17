Die Nel ASA-Aktie ist wieder auf dem Boden der Realität angekommen. Nach einem kurzzeitigen Boom des Aktienkurses im April und Mai geht es im Juni wieder steil bergab mit dem norwegischen Elektrolyseurhersteller. Was drückt aktuell auf den Kurs der Nel ASA-Aktie und können Anleger mit einem erneuten Rebound rechnen? Ein Paukenschlag in der Chefetage Zum Wochenbeginn sorgte Nel ASA mit einem Paukenschlag in der Chefetage für Aufsehen. Am Montagabend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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