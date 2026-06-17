CALGARY, AB / 17. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass seine im Mehrheitsbesitz befindliche Tochtergesellschaft, die Remexian Pharma GmbH ("Remexian"), ihre exklusiven deutschen Vertriebspartnerschaften für medizinisches Cannabis mit führenden kanadischen Cannabismarken bei der Mary Jane Berlin 2026 präsentierte, einer der größten Cannabismessen Europas, die vom 11. bis 14. Juni 2026 in Berlin, Deutschland, stattfand. Durch diese Partnerschaften bringt Remexian medizinische Premium-Cannabisprodukte aus Kanada zu deutschen Patienten und Apotheken und stärkt damit weiter seine Position als führender Importeur und Vertriebshändler in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für medizinisches Cannabis.

Bei der Veranstaltung präsentierte Remexian medizinische Cannabisprodukte von Tribal, Highly Dutch Organic, Weed Me, The Loud Plug, Joi Botanicals und Castle Rock Farms, hob sein wachsendes Portfolio an exklusiven Marken-Vertriebsvereinbarungen hervor und vernetzte diese kanadischen Marken direkt mit Apotheken, medizinischem Fachpersonal, Patienten und anderen wichtigen Interessenvertretern im gesamten, schnell expandierenden Ökosystem für medizinisches Cannabis in Deutschland.

Deutschland stellt weiterhin eine der bedeutendsten Wachstumsmöglichkeiten in der globalen medizinischen Cannabisindustrie dar und die Teilnahme von Remexian an der Mary Jane Berlin stärkt seine Position als vertrauenswürdiger Importeur und Vertriebshändler von medizinischen Premium-Cannabisprodukten aus Kanada weiter. Die Veranstaltung unterstützte zudem den kontinuierlichen Ausbau des Apothekennetzes von Remexian und stärkte die Beziehungen zu medizinischem Fachpersonal und Branchenteilnehmern im ganzen Land.

"Die Resonanz, die wir bei der Mary Jane Berlin erhalten haben, bestätigt das, was wir auf dem gesamten deutschen Markt beobachten: Patienten und medizinisches Fachpersonal suchen aktiv nach differenzierten, qualitativ hochwertigen Cannabisprodukten, hinter denen vertrauenswürdige Marken stehen. Über Remexian bringen wir einige der bekanntesten und gefragtesten Cannabismarken Kanadas direkt zu dieser wachsenden Patientenbasis. Wir sind davon überzeugt, dass unsere unübertroffenen Beschaffungskapazitäten und unser wachsendes Portfolio an exklusiven Vertriebsabkommen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in Deutschland schaffen", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Durch die kontinuierliche Erweiterung unseres Produktangebots und die Stärkung der Beziehungen entlang der gesamten Lieferkette positionieren wir Remexian so, dass es einen noch größeren Anteil an einem der attraktivsten Märkte für medizinisches Cannabis weltweit erobern kann. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie High Tide seine kanadischen Stärken nutzt, um eine global diversifizierte Cannabis-Plattform mit mehreren Wegen für langfristiges Wachstum aufzubauen", fügte Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie http://www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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