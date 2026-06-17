Nächste Runde: Goliath Resources startet 50.000-Meter-Bohrprogramm auf Surebet

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Goliath Resources startet auf Surebet ein voll finanziertes 50.000-Meter-Bohrprogramm mit sieben Geräten - im Fokus stehen massive Erweiterungen und die mögliche Quelle des Goldsystems.

Goliath Resources (TSXV: GOT; Frankfurt: B4IF) hat auf seiner hochgradigen Goldentdeckung Surebet im rohstoffreichen Golden Triangle von British Columbia die bislang umfangreichste Bohrsaison eröffnet. Das vollständig finanzierte 50.000-Meter-Programm wird in Kürze mit einer Flotte von sieben Bohrgeräten auf Hochtouren laufen, was das enorme Vertrauen des Managements in das Projektpotenzial eindrucksvoll unterstreicht.

Das Hauptziel der aggressiven Kampagne 2026 ist zweigleisig: Einerseits sollen die bekannten, in alle Richtungen offenen Goldsysteme signifikant erweitert werden, um die potenzielle Ressource rasch und großflächig auszubauen. Andererseits sucht das Unternehmen gezielt nach der "Motherlode Feeder Source". Die Entdeckung dieser magmatischen Quelle - dem geologischen Motor der gesamten Mineralisierung - könnte die Dimensionen des Projekts völlig neu definieren.

Goliath Resources plant Erweiterungsbohrungen in gleich drei Zonen

Die Erweiterungsbohrungen fokussieren sich auf die Zonen Bonanza, Golden Gate und Surebet, deren Aufschlüsse sich an der Oberfläche über bis zu drei Kilometer erstrecken. Ziel ist es, die Ausdehnung der Strukturen seitlich sowie in der Tiefe zu testen und den räumlichen Zusammenhang der mineralisierten Körper zu klären. Die geologische Ausgangslage dafür ist hervorragend: Seit 2021 stieß jedes einzelne Bohrloch innerhalb der 1,8 Quadratkilometer großen Surebet-Entdeckung auf Gold. Auf den bisher gebohrten 156.000 Metern identifizierte das Unternehmen fünf goldreiche Zonen mit 46 übereinanderliegenden Erzgängen, deren Grenzen weiterhin unentdeckt sind.

Bemerkenswert ist die enorme Kontinuität des Systems: In 92 Prozent der bisherigen Bohrlöcher wurde sichtbares Gold entdeckt. Dessen Größe und Häufigkeit nimmt hangabwärts in Richtung Talboden deutlich zu. Zusammen mit einer markanten magnetischen Anomalie im Südwesten deutet dies stark auf eine tieferliegende, magmatische Intrusion als Zuführungsquelle hin. CEO Roger Rosmus vergleicht die flach einfallenden Strukturen geologisch mit der Pogo-Mine in Alaska und vermutet, dass sich Goliath derzeit noch im oberen Teil des Systems befindet. Begleitend zu den Bohrungen optimiert das Unternehmen durch ein Re-Logging vorhandener Bohrkerne sein 3D-Modell, um die Geometrie der Scherzonen künftig noch präziser zu erfassen.

Das 91.518 Hektar große Golddigger-Projekt bietet jedoch nicht nur geologisches Skalierungspotenzial entlang einer 56 Kilometer langen Kontaktzone ("Red Line"), sondern punktet auch mit exzellenten Rahmenbedingungen. Metallurgische Tests lieferten beeindruckende Goldgewinnungsraten von 92,2 Prozent, wobei fast die Hälfte als freies Gold durch simple Schwerkrafttrennung - ganz ohne Zyanid - isoliert werden konnte. Störende Elemente fehlen komplett. Zudem profitiert Surebet von einer starken regionalen Infrastruktur: Nahe den Ortschaften Alice Arm und Kitsault stehen neben einem genehmigten Mühlenstandort auch Straßen, Hafenanlagen und Hochspannungsleitungen zur Verfügung, was die langfristige Projektentwicklung massiv begünstigt.

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