Trotz politischem Gegenwind: Die österreichische Fondsbranche bleibt in Sachen Nachhaltigkeit relativ stabil auf Kurs. Laut dem frisch veröffentlichten FNG-Marktbericht 2026 hat kaum ein heimischer Anbieter sein ESG-Angebot zurückgefahren, knapp 40 Prozent jener, die Anpassungen vornahmen, erhöhten sogar ihr Ambitionsniveau.Ansätze werden konkreterWas man aus der Studie (hier lesen) auch noch mitnehmen kann. Der Reifeprozess der Branche ist spürbar: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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