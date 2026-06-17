Bern - Die Schweizerinnen und Schweizer haben 2025 etwas weniger Raclette gegessen. Der Privatkonsum von Schweizer Raclettekäse sank um 125 Tonnen oder 1,6 Prozent auf 7822 Tonnen, wie der Branchenverband Raclette Suisse am Mittwoch mitteilte. Verantwortlich dafür war ein anspruchsvolles Marktumfeld, das auch den Export belastete. Die Ausfuhren gingen um 209 Tonnen beziehungsweise 6,1 Prozent auf 3229 Tonnen zurück. Trotz des Rückgangs blieb das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab