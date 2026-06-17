Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA1202272029 Bullion Gold Discoveries Corp. 17.06.2026 CA1199331XXX Bullion Gold Discoveries Corp. 18.06.2026 Tausch 1:1
US98161H1014 Worldline S.A. 17.06.2026 US98161H2XXX Worldline S.A. 18.06.2026 Tausch 40:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA1202272029 Bullion Gold Discoveries Corp. 17.06.2026 CA1199331XXX Bullion Gold Discoveries Corp. 18.06.2026 Tausch 1:1
US98161H1014 Worldline S.A. 17.06.2026 US98161H2XXX Worldline S.A. 18.06.2026 Tausch 40:1
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