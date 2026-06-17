SpaceX hat mit seinem IPO alle Rekorde gebrochen. Wir hätten diese Dynamik nahezu ohne Gewinnmitnahmen nicht erwartet. Bei Gettex liegt die Aktie schon seit Freitag Nachmittag oben im Ranking und der Handel läuft rege. Gleichzeitig war mit dem "Musk-Faktor" zu rechnen, weshalb es von uns auch keine Short-Empfehlung gab und auch weiterhin nicht gibt. Denn man muss eigentlich noch mehr "Wahnsinn" erwarten. Kursziele von 250 oder 300 USD sind denkbar, wobei dann wirklich die Short-Seite mit einem extrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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