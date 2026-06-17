Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power-Lösungen, gab heute seine Ausstellungspläne für die bevorstehende FPGA Conference Europe bekannt. Lattice wird an verschiedenen Vortragsveranstaltungen teilnehmen, um zu veranschaulichen, wie FPGAs mit geringem Stromverbrauch Innovationen in zahlreichen Branchen vorantreiben. Das Unternehmen wird zudem seine neuesten technologischen Fortschritte im Bereich der FPGA-Technologie in den Bereichen physikalische KI, fortschrittliche Konnektivität, Sicherheit und weiteren Bereichen vorstellen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): 30. Juni 2. Juli: Lattice-Präsentationen und Demo-Showcase Vorträge: Tag 1 3 Vorträge: Vertiefende Lattice-FPGA-Seminare zu den Themen "Physical AI", fortschrittliche Konnektivität, Sicherheit und Design-Tools



Datum Uhrzeit Session 30. Juni 9:45 Uhr FPGA Verification and Testing by Arrow 11:15 Uhr Trusted Resilience Edge: Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED Cyber Resilience Act 12:00 Uhr SIPHashIP for Embedded Security: Enabling RED Compliance and CRA Readiness in Smart AR/VR Systems 14:15 Uhr Foundations of FPGA Security and Hardware Identity by Arrow 1. Juli 9:00 Uhr Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs' Path to Uncompromised Low Power 9:45 Uhr Unlock Next-Gen SDR Design for SWaP-C Using Lattice FPGAs 13:30 Uhr Security and Physical AI: FPGA Architectures for Systems That Sense and Act 17:15 Uhr Role of Low Power FPGAs in Physical AI Sensor Fusion, Compute Offloading, and Synchronization 2. Juli 9:00 Uhr Efficient 360° Threat Detection for Parked Vehicles A Distributed, Event-Driven Approach 9:45 Uhr Building State of the Art Computer Vision Models for the Far Edge 11:00 Uhr MIPI CSI-2 to USB 3.2 Video Pipeline with CrossLinkU-NX by Arrow 13:30 Uhr Beyond the "Sledgehammer": Implementing Physical AI at the Sensor to Offload Robotic SoCs 14:15 Uhr Smarter Robotics with Lattice FPGAs: From Vision to Motion Reset Strategies by Arrow 15:30 Uhr Efficient Vision Pipelines on FPGAs: Design Patterns and Performance Tuning 16:15 Uhr Crypto-Factories: Homomorphic Encryption Powers FPGA-Accelerated Confidential Computing for Industrial Edge AI Developing with Propel by Arrow

Wo: FPGA Conference Europe, NH München Ost Conference Center, München, Deutschland



Die FPGA Conference Europe ist Europas führende Fachkonferenz für programmierbare Logikbausteine als Grundbausteine von Rechenzentren, Telekommunikation und vielen anderen technologischen Anwendungen.

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Weitere Informationen zur Konferenz sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.fpga-conference.eu/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

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