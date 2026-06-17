Ethereum Prognose im Juni: Wale kaufen für 950 Millionen Dollar, aber die Charts bleiben bärisch

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Ethereum-Wale haben in den vergangenen Wochen Positionen im Wert von 950 Millionen Dollar aufgebaut, während der ETH-Kurs von seinem Juni-Tief um 22 % gestiegen ist. Die Ethereum Prognose sendet damit gemischte Signale. Am 16. Juni notiert ETH bei rund 1.774 Dollar und liegt weiterhin unter dem 20-, 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der Fear-and-Greed-Index zeigt mit 23 extreme Angst, obwohl die Erholung vom Tief bei 1.467 Dollar begonnen hat. Die US-Iran-Waffenruhe beflügelte die Märkte kurzzeitig, doch die bärische Struktur bleibt intakt. Die FOMC-Sitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh bestimmt die nächste Richtung, und das für das dritte Quartal 2026 bestätigte Glamsterdam-Upgrade könnte zum Katalysator werden. Doch während die Ethereum Prognose Geduld erfordert, fließt Kapital bereits in einen anderen Einstieg.

Ethereum Prognose: Wale akkumulieren 950 Millionen Dollar, doch die Struktur bleibt bärisch

ETH handelt am 16. Juni 2026 bei 1.774 Dollar und damit unter allen drei wichtigen gleitenden Durchschnitten in einem klar bärischen Aufbau. Laut MEXC liegt der 20-Tage-EMA bei 1.789 Dollar, der 50-Tage-EMA bei 1.965 Dollar und der 200-Tage-EMA bei 2.460 Dollar. Der RSI bei 43,48 zeigt weiteren Abwärtsraum an, bevor überverkaufte Bedingungen eine Gegenbewegung auslösen. Die Erholung vom Tief bei 1.467 Dollar beträgt inzwischen 22 %, doch die bärische Grundstruktur hat sich nicht geändert. Erst ein Tagesschluss über dem 20-Tage-EMA bei 1.789 Dollar würde das bärische Bild aufweichen.

Trotz des Kursdrucks haben Wale laut BeInCrypto rund 950 Millionen Dollar in ETH akkumuliert, während der Kurs 12 % verlor. ETF-Zuflüsse kehrten nach wochenlangen Abflüssen erstmals wieder in den positiven Bereich zurück. Ethereum verarbeitete im ersten Quartal 2026 mit 200,4 Millionen Transaktionen einen Rekord, ein Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorquartal. Die Waffenruhe trieb ETH am 16. Juni kurzzeitig auf 1.841 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs zurückholten.

Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 2.037 Dollar für Juni, CoinDCX sieht ETH in der Woche zwischen 1.650 und 1.690 Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf eine 3,3-fache Erhöhung des Gas-Limits und 10.000 Transaktionen pro Sekunde auf Layer 1. Der ETH-Kurs liegt rund 64 % unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar, was die Ethereum Prognose für 2026 zu einer Frage der Geduld macht. Während die Charts die Aufmerksamkeit binden, sammelt ein Presale Kapital mit einem Produkt, das bereits heute funktioniert.

Pepeto: Fertige Börsenplattform sammelt Kapital, während ETH kämpft

Die ETH-Erholung bringt kurzfristige Erleichterung, doch ein Presale hat während des gesamten Einbruchs neue Wallets aufgenommen. Pepeto definiert dabei neu, was ein Meme-Coin-Projekt liefern kann, indem es eine komplette Börsenplattform ausliefert, während die meisten Token noch Funktionen auf einer Roadmap versprechen. Eine Cross-Chain-Bridge transferiert Token kostenlos zwischen Netzwerken, und ein Risiko-Scanner prüft Verträge, bevor ein Käufer Kapital einsetzt. In einem Markt, in dem fehlerhafte Verträge wöchentlich Wallets leeren, schützt Pepeto das Geld, bevor es ausgegeben wird. Wo viele Coins auf vorübergehende Kursrallyes setzen, um Aufmerksamkeit zu halten, arbeitet Pepeto mit fertigen Produkten.

Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam und über 10 Millionen Dollar, die während der Angstphase eingesammelt wurden, erzählen eine andere Geschichte als gewöhnliche Meme-Token. Bei einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar liegt der Einstieg bei einem Bruchteil dessen, was ETH-Halter für ihren ersten Kauf bezahlt haben.

Analysten vergleichen die Situation mit früheren Presale-Zyklen und halten deutliche Vervielfachungen nach dem herannahenden Binance-Listing für denkbar, da die Plattform einen günstigeren und schnelleren Zugang bietet als jeder Large-Cap. Die Verbindung aus einem Börsen-Insider an der Spitze, Werkzeugen, die Kapital schützen, und organisch wachsender Meme-Energie erklärt, warum dieser Presale Fahrt gewinnt, während die ETH-Charts die Masse ablenken. Tägliche Updates zeigen neue Wallets, die ohne bezahlte Werbung einsteigen.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt eine bärische Struktur, während Wale im Hintergrund akkumulieren. Der ursprüngliche Pepe Coin belohnte frühe Käufer außergewöhnlich, und ein ähnliches Muster formt sich, bevor die breite Masse es bestätigt: Millionen fließen während der Angstphase in Pepeto. Der Presale-Zugang ist der Weg, auf dieses Signal zu reagieren, solange er offen steht. Der richtige Einstieg war nie eine Frage des größten Namens, sondern der Bereitschaft, zu handeln, bevor alle anderen aufmerksam werden.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für 2026 aus?

ETH notiert bei rund 1.774 Dollar, 64 % unter dem Allzeithoch. Changelly prognostiziert im Juni-Durchschnitt 2.037 Dollar, und das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal 2026 könnte als Katalysator wirken. Langfristig bleibt die Ethereum Prognose von der Netzwerk-Adoption abhängig. CoinDCX sieht ETH kurzfristig zwischen 1.650 und 1.690 Dollar.

Warum investieren ETH-Halter gleichzeitig in den Pepeto-Presale?

Der Presale-Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website bietet ein Renditepotenzial, das ETH von den aktuellen Niveaus aus nicht annähernd erreichen kann, gestützt auf eine fertige Plattform und ein herannahendes Binance-Listing. Changelly sieht ETH bis Juli bei rund 2.014 Dollar.