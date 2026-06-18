Ethereum News: Wale kaufen ETH für 950 Millionen Dollar, während der Kurs das Zweiwochen-Hoch testet

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Ethereum hat am 16. Juni bei 1.795 Dollar eröffnet und damit den höchsten Kurs seit zwei Wochen erreicht. Whale-Wallets haben laut Santiment insgesamt rund 950 Millionen Dollar an ETH akkumuliert, während der Token 22 Prozent von seinem Juni-Tief zugelegt hat. Die Ethereum News werden heute vom Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran dominiert, das Bitcoin über 66.000 Dollar gedrückt hat. Spot-ETH-ETFs verzeichneten am 12. Juni erstmals nach Wochen wieder Netto-Zuflüsse und durchbrachen damit eine Serie, die am 11. Mai begonnen hatte. Die FOMC-Sitzung beginnt heute, und die Zinsentscheidung am 17. Juni unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird die Richtung für Risiko-Assets vorgeben. Doch selbst ein Anstieg auf 2.000 Dollar bedeutet von hier nur rund 11 Prozent Rendite.

Ethereum News: Friedensabkommen, Whale-Käufe und ETF-Wende bestimmen den Kurs

Bitcoin überstieg am 16. Juni die Marke von 66.300 Dollar, und Ethereum legte 4,1 Prozent zu, nachdem Präsident Trump bestätigte, dass das Friedensabkommen am 19. Juni in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Laut Yahoo Finance erreichte ETH damit seinen stärksten Eröffnungskurs seit etwa zwei Wochen. Spot-Bitcoin-ETFs durchbrachen am 12. Juni eine 13-tägige Abflussserie mit Netto-Zuflüssen von 85,9 Millionen Dollar, angeführt von BlackRock.

Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus minderte die Inflationsängste und öffnete den Weg für risikoreichere Assets. Die FOMC-Sitzung beginnt heute unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, und die Zinsentscheidung am 17. Juni wird zeigen, ob die Erholung Bestand haben kann.

Whale-Wallets haben laut BeInCrypto ihre ETH-Bestände nach Santiment-Daten von 124,15 Millionen Anfang Mai auf 125,17 Millionen gesteigert. Das entspricht einer Akkumulation von über 2 Milliarden Dollar über sechs Wochen. Spot-ETH-ETFs durchbrachen am 12. Juni eine fast ununterbrochene Abflussserie, die am 11. Mai begonnen hatte. Die gesamten Netto-Assets der Spot-ETH-ETFs liegen nun bei rund 10,04 Milliarden Dollar.

Changelly prognostiziert, dass ETH bis Ende Juni die 2.000-Dollar-Marke erreichen könnte, mit einem Jahresendziel von 2.274 Dollar. Der Kurs müsste dafür den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt bei rund 1.892 Dollar überwinden. Das Glamsterdam-Upgrade, das für Juni 2026 geplant ist, soll den Transaktionsdurchsatz von Ethereums Layer 1 verdreifachen. Selbst wenn ETH 2.000 Dollar erreicht, ergibt das nur rund 11 Prozent von hier. Die Ethereum News machen damit deutlich, dass eine Marktkapitalisierung von 215 Milliarden Dollar die Geschwindigkeit jeder Rallye begrenzt, egal wie viel institutionelles Kapital zurückkehrt.

Pepeto: Der Presale, der während der ETH-Whale-Akkumulation über 10 Millionen Dollar einsammelt

Während Whale-Wallets 950 Millionen Dollar in ETH laden, fließt parallel Kapital in einen Presale, der nicht auf die Erholung eines 215-Milliarden-Dollar-Assets wartet. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar während derselben Angstphase eingesammelt, in der Ethereum-Wale ihre Positionen aufbauten. Die Parallele ist kein Zufall: Kapital, das unter Druck akkumuliert, folgt einem Muster, das jeden großen Zyklus definiert hat.

ETH-ETFs brauchen Wochen, um von Abflüssen auf Zuflüsse zu drehen. Pepeto braucht keinen ETF-Zyklus, weil die Plattform ihre eigene Nachfrage erzeugt. PepetoSwap wickelt Meme-Coin-Trades ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Bridge verschiebt Bestände zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten. Wer heute ETH bei 1.795 Dollar kauft und auf 2.000 Dollar wartet, rechnet mit 11 Prozent. Wer den Presale-Einstieg nutzt, rechnet mit einem Vielfachen, das kein Ethereum News Bericht über Whale-Käufe liefern kann.

Das Glamsterdam-Upgrade soll Ethereums Durchsatz verdreifachen, doch selbst ein schnelleres Netzwerk ändert nichts an der Renditedecke eines 215-Milliarden-Dollar-Tokens. Pepeto operiert auf einer anderen Ebene: Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens, der mit identischem 420-Billionen-Angebot 11 Milliarden Dollar erreichte, hat diesmal eine funktionierende Börse gebaut, die Pepe nie hatte. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft.

Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar, und die bevorstehende Binance-Listung ist der Moment, in dem dieser Preis vom offenen Markt überschrieben wird. Während die FOMC-Entscheidung am 17. Juni zeigt, ob die ETH-Erholung trägt, läuft der Pepeto-Presale auf einem eigenen Zeitplan. Die Ethereum News dieser Woche drehen sich um Whale-Käufe und ETF-Wenden. Die nächste Schlagzeile könnte das Listungsdatum sein, das jede Presale-Position in öffentlichen Marktwert verwandelt.

Fazit

Die Ethereum News bestätigen, dass Whale-Käufe und ETF-Zuflüsse die Erholung auf 1.795 Dollar stützen. Für ein Portfolio, das auf prozentuale Vervielfachung setzt, bleibt ETH bei einer Marktkapitalisierung von 215 Milliarden Dollar jedoch begrenzt. Pepeto verbindet funktionierende Handelswerkzeuge, ein SolidProof-Audit und die bevorstehende Binance-Listung zu einem Einstieg, der auf Bodenniveau offen ist. Wer den Presale über die offizielle Website erreicht, sichert sich den Zugang, bevor der öffentliche Handel den Preis bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was ist die wichtigste Ethereum News heute?

ETH hat bei 1.795 Dollar eröffnet, dem höchsten Kurs seit zwei Wochen, nachdem die USA und der Iran ein Friedensabkommen vor der Unterzeichnung am 19. Juni geschlossen haben. Whale-Wallets haben rund 950 Millionen Dollar akkumuliert, und Spot-ETF-Zuflüsse kehrten nach Wochen von Abflüssen zurück.