Jabil hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Elektronikfertiger profitiert von der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur und liefert im dritten Quartal bessere Zahlen als erwartet. Der KI-Boom kommt längst nicht nur Chipherstellern zugute. Auch Elektronikfertiger wie Jabil profitieren vom sprunghaften Anstieg der Investitionen in Rechenzentren. Das Unternehmen hat am Mittwoch seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Jabil erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de