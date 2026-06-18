Zürich - Der Derivate-Anbieter Leonteq kann nach eigenen Angaben seine sämtlichen regulatorischen Altlasten nun abschliessen. So habe auch die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma bestätigt, dass das Finanzunternehmen alle im Jahr 2024 angeordneten Massnahmen umgesetzt habe, teilte Leonteq am Donnerstag mit. Nachdem der Derivate-Anbieter die Massnahmen im Jahr 2025 mit hoher Priorität umgesetzt habe, sei deren Umsetzung in der zweiten Hälfte 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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