Die reguläre Frist für das Tauschangebot von Unicredit für die Commerzbank-Aktionäre ist abgelaufen. Das Ergebnis soll am 19. Juni veröffentlicht werden, danach könnte es nochmal in eine Verlängerungsfrist bis 3. Juli gehen. Filippo Aloatti, Head of Financials beim Vermögensverwalter Federated Hermes, erläutert das weitere Vorgehen von Unicredit. Beim zuletzt von Unicredit veröffentlichten Zwischenstand lag die Annahmequote bei zwölf Prozent, obwohl das Angebot wirtschaftlich nicht attraktiv war. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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