Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die durch funktionsübergreifende Abstimmung messbare Ergebnisse erzielen

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die Nominierungsphase für seine 2026 B2B Return On Integration Honours und B2B Programmes Of The Year Awards für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) eröffnet. Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, die durch kundenorientierte Wachstumsstrategien messbare geschäftliche Ergebnisse erzielen. Die Gewinner werden auf dem B2B Forum EMEA von Forrester geehrt, das vom 28. bis 29. September 2026 in London stattfindet.

Die B2B Return On Integration (ROI) Honours würdigen Unternehmen, denen es gelungen ist, die Bereiche Marketing, Umsatz, Produkt und Kundenbetreuung erfolgreich aufeinander abzustimmen, um messbare Ergebnisse zu erzielen und die unternehmensweite Leistung zu steigern.

Die B2B Programmes Of The Year (POY) Awards würdigen herausragende funktionsübergreifende Initiativen in Bereichen wie Marketing, Umsatz, Kundenbindung und Produktentwicklung, die sich durch Innovation und messbare Ergebnisse auszeichnen.

"Die heutigen B2B-Führungskräfte stehen unter dem Druck, in immer komplexeren und sich ständig weiterentwickelnden Umgebungen Wachstum zu erzielen", sagte Paul Ferron, VP und Research Director bei Forrester. "Die diesjährigen Auszeichnungen rücken Unternehmen in den Fokus, die Silos aufbrechen, sich am Kunden ausrichten und den Wert der Integration durch greifbare geschäftliche Auswirkungen unter Beweis stellen."

Auszeichnungskriterien und Teilnahmebedingungen

Die Auszeichnungen stehen B2B-Unternehmen aller Branchen in der EMEA-Region offen. Bewertet wird, wie effektiv Unternehmen:

funktionsübergreifende Teams auf gemeinsame Kunden- und Geschäftsziele ausrichten;

innovative Strategien oder Programme innerhalb bestimmter Funktionsbereiche umsetzen;

messbare Ergebnisse anhand klarer, ergebnisorientierter Kennzahlen nachweisen.

Die Einreichungen werden anhand der Tiefe der Transformation, der Klarheit der Umsetzung und der Fähigkeit, quantifizierbare geschäftliche Auswirkungen nachzuweisen, bewertet.

So nehmen Sie teil

Unternehmen mit Sitz in der EMEA-Region können hier die vollständigen Nominierungskriterien einsehen und bis zum 6. Juli 2026 über das Online-Nominierungsformular eine Bewerbung einreichen.

Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über die Kriterien der "B2B ROI Honours" und der "B2B POY Awards" von Forrester sowie über frühere Gewinner.

Lesen Sie mehr darüber, wie Sie sich für die Auszeichnungen des Forrester B2B Forum EMEA bewerben können.

Erfahren Sie mehr über Forrester Decisions für B2B-Marketing-Führungskräfte, Revenue Operations und Portfolio-Marketing Produkt.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der weltweit einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalisierung, Marketing, Umsatz und Produktentwicklung dabei, in einer von KI geprägten Welt selbstbewusste Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kundenorientierte Ausrichtung zu beschleunigen. Unser einzigartiges Forschungs- und kontinuierliches Beratungsmodell hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ziele schneller und mit mehr Sicherheit zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

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Hannah Segvich

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