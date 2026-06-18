Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer zeigten im Mai eine unterschiedliche regionale Entwicklung, verbuchten aber insgesamt deutliche Zuwächse, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224XXX/ WKN A1H6AE).Der Marktindex der asiatischen Schwellenländer sei stark angestiegen, wofür insbesondere die Entwicklung bei einigen Technologiewerten aus Südkorea und Taiwan ursächlich gewesen sei. Die Märkte in China und Indien hätten leicht nachgegeben. Ebenso habe der Marktindex der lateinamerikanischen Märkte einen Rückgang hinzunehmen gehabt. Der Marktindex der osteuropäischen Märkte sowie der Index der Frontier Markets hätten Zuwächse verzeichnet. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten sich insgesamt freundlich entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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