CEO von G1: "Das Unternehmen erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Projektumsetzung, während wir dem Aufbau von Amerikas Graphitlieferkette der nächsten Generation näherkommen."

Weiterentwicklung einer vertikal integrierten nordamerikanischen Lieferkette für EV- und Energiespeicher-Batteriematerialien

Vancouver, British Columbia - 18. Juni 2026 / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH) (OTCQX: GPHOF) ("Graphite One", "G1" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen führenden internationalen Anbieter von Lösungen für die technische Planung und Integration von Produktionslinien beauftragt hat, die Planung und Einbindung der zu beschaffenden Herstellungsanlagen für das geplante Fertigungswerk des Unternehmens für fortschrittliches Graphitmaterial in Ohio, das nach wie vor unter dem Vorbehalt einer Projektfinanzierung steht, zu unterstützen.

Der Vertrag ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Graphite One, eine vollständig integrierte, in den USA angesiedelte Graphitlieferkette aufzubauen, die in der Lage ist, Graphitmaterialien in Batteriequalität für Anwendungen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und Verteidigung bereitzustellen.

"Dies ist ein bedeutender Umsetzungsmeilenstein für Graphite One", so Anthony Huston, Chief Executive Officer. "Wir gehen nun über die Planung hinaus und treten in die Phase der eingehenden technischen Planung und Implementierung ein, die für den Aufbau eines Herstellungsbetriebs für Batteriematerialien erforderlich ist. Mit der Verpflichtung eines äußerst erfahrenen Produktionsintegrationsteams reduzieren wir das Umsetzungsrisiko, beschleunigen unseren Entwicklungszeitplan und bringen uns in Stellung, die Produktion effizient zu skalieren, da die Nachfrage nach einheimischem Graphit weiter zunimmt. Durch die Einbindung von Endnutzern in die Planungs- und Entwicklungsphase und den entsprechenden engen Austausch wird die Produktionslinie von G1 von Anfang an zweckoptimiert ausgelegt sein - ein Schlüssel zu unserer Markteinführungsstrategie, von der wir unserer Ansicht nach profitieren werden."

Das Technikerteam wird Dienstleistungen zur Integration der Produktionslinie erbringen und so die nahtlose Koordination und Optimierung der Ausrüstung sicherstellen, die das Rückgrat des Herstellungsbetriebs von Graphite One in Ohio bilden wird. Die Arbeiten beinhalten das Interfacedesign der Ausrüstung, die Verfahrensintegration, die Optimierung des Produktionsablaufs und Betriebsbereitschaftsplanung.

Im Werk in Ohio sollen Anodenaktivmaterialien ("AAM") hergestellt werden, die gemessen am Gewicht den größten Bestandteil nahezu jeder Lithium-Ionen-Batterie darstellen. Nachdem Graphit rund 95 % der Anode in den Lithium-Ionen-Batterien von heute ausmacht, ist das Projekt nach Ansicht von Graphite One strategisch aufgestellt, um die zunehmend expandierenden Batterie- und Energiespeichersektoren in Nordamerika zu unterstützen.

Einheimische Lieferkette von Alaska nach Ohio

Die Beauftragung knüpft an eine Reihe von Meilensteinen an, die vom Unternehmen bei der Verfolgung seiner integrierten Graphitstrategie erreicht wurden. Dazu gehören die laufende Erschließung seiner Lagerstätte Graphite Creek in Alaska, die Fortsetzung der technischen Planungsarbeiten, die Entwicklung des Standorts in Ohio und Gespräche mit potenziellen Kunden und strategischen Partnern.

"Nachdem Staat und Industrie einheimischen Lieferketten für kritische Minerale und Batteriematerialien weiterhin Vorrang einräumen, setzt Graphite One einen klaren Plan um, um ein wichtiger Lieferant von Graphitprodukten in Nordamerika zu werden", fügt Herr Huston hinzu. "Mit jedem Meilenstein kommen wir dem Aufbau einer vollständig integrierten Lieferkette näher, die zur Förderung der Ziele der USA in den Bereichen Energiesicherheit, fortschrittliche Fertigung und nationale Verteidigung beitragen kann."

Das Unternehmen ist überzeugt, dass das Werk in Ohio eine ausschlaggebende Rolle dabei spielen wird, dem zunehmenden Bedarf nach Batteriematerialien aus einheimischen Quellen zu begegnen und zugleich die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern.

Die Strategie von Graphite One für eine heimische Lieferkette

Nachdem die Vereinigten Staaten bei Naturgraphit aktuell zu 100 % von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One in den Vereinigten Staaten eine vollständig integrierte Lieferkette, deren Grundlage die Lagerstätte Graphite Creek bildet. Graphite Creek wird vom Geologischen Dienst der USA (US Geological Survey) als größte Graphitlagerstätte in den Vereinigten Staaten gelistet und zählt auch weltweit zu den größten ihrer Art. Die Strategie umfasst:

- den Abbau bei Graphite Creek (Alaska)

- den Transport über den Hafen von Nome

- die Verarbeitung von fortschrittlichen Graphit- und Anodenmaterialien in Ohio

- eine potenzielle Recyclinganlage zur Wiedergewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien am selben Standort, vorbehaltlich der Projektfinanzierung

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz bringt sich Graphite One als zentraler Lieferant einer heimischen Kreislaufwirtschaft für Batteriematerialien in Stellung.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das "Projekt") mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von aktiven Anodenmaterialien aus künstlichem und natürlichem Graphit vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batterie- und Energiespeichermarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Für das Board of Directors

"Anthony Huston" (gez.)

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CEO, President & Direktor

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Tel.: (604) 684-6730

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Auf X @GraphiteOne

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Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich der Leistung und des Ergebnisses der Integration der beschafften Herstellungsanlagen samt eingehendem Engineering, des voraussichtlichen Zeitplans und des Baus des Werks in Ohio sowie der Leistung und der Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "plant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt", "angedeutet", "sein" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden". Das Unternehmen weist darauf hin, dass keine Gewissheit besteht, dass das Unternehmen eine Projektfinanzierung erhalten wird, dass ihm die erforderliche Ausrüstung rechtzeitig zur Verfügung stehen wird oder dass es alle Genehmigungen und behördlichen Zulassungen erhalten wird, um den Bau der Anlage in Ohio voranzutreiben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.com abrufbar sind.

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