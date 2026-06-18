Workvivo HQ vereint Kommunikation, Wissen und KI auf einer einzigen Plattform, damit Mitarbeiter schneller Antworten finden, produktiver arbeiten und jederzeit vernetzt bleiben

CORK, Irland, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workvivo by Zoom hat heute Workvivo HQ vorgestellt - eine KI-native digitale Zentrale, die Kommunikation, Wissen und Handlungsfähigkeit auf einer intelligenten Plattform vereint. Workvivo HQ wurde für alle Beschäftigten entwickelt - von Mitarbeitern mit Kundenkontakt bis hin zu Büroteams - und bietet jedem Unternehmen einen zentralen Ort, an dem Aufgaben effizient erledigt werden können.

Die Einführung von Workvivo HQ erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Unternehmen investieren zunehmend in KI und suchen nach verlässlichen Möglichkeiten, das Potenzial dieser Technologien für ihre gesamte Belegschaft nutzbar zu machen. Die auf der KI-Technologie von Zoom basierende Plattform schafft eine zentrale, intelligente Schaltstelle. Hier können Angestellte ihren Arbeitstag beginnen, benötigte Informationen finden, Aufgaben erledigen und auf dem Laufenden bleiben - ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. Indem Workvivo HQ KI direkt in den täglichen Arbeitsablauf integriert, hilft es Unternehmen, die Lücke zwischen KI-Investitionen und dem tatsächlichen Nutzen für die Mitarbeiter zu schließen.

"Jeder Mitarbeiter verdient eine eigene Zentrale", sagt John Goulding, CEO und Mitgründer von Workvivo. "Die Zukunft der Arbeit ist nicht einfach ein weiteres KI-Tool. Es ist ein Mitarbeitererlebnis, bei dem Kommunikation, Wissen und KI nahtlos ineinandergreifen. Workvivo HQ bietet Unternehmen die digitale Zentrale für das KI-Zeitalter: einen Ort, an dem alle Mitarbeiter Antworten finden, aktiv handeln und mit dem verbunden bleiben können, was für sie am wichtigsten ist."

Eine neue Ära für die Employee Experience: Arbeit braucht ein Zuhause

Die Einführung von Workvivo HQ markiert die bedeutendste Weiterentwicklung der Workvivo-Plattform seit der Übernahme durch Zoom im Jahr 2023 und stellt einen wichtigen Schritt für die Employee Experience im KI-Zeitalter dar. Dies spiegelt ein grundlegendes Umdenken in Unternehmen in Bezug auf die Employee Experience wider: weg von einer reinen Plattform für Kommunikation und Engagement hin zu einem echten Fundament für Produktivität, Wissen und KI-gestützte Arbeit.

Workvivo HQ basiert auf der KI von Zoom und dessen föderiertem Ansatz - derselben Grundlage, auf der auch ZoomMate aufbaut, das neben eigenen KI-Modellen auch Modelle führender KI-Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und weiterer Anbieter nutzt. Intelligenz ist dabei fest in die Employee Experience integriert, sodass KI zu einem natürlichen Bestandteil des Arbeitsalltags wird und nicht nur eine weitere isolierte Anwendung darstellt.

Mit Workvivo HQ können Mitarbeiter:

schnell auf Unternehmenswissen, Richtlinien, Dokumente und Fachwissen zugreifen

mithilfe KI-gestützter People Intelligence Mitarbeiterstimmungen und Entwicklungen im Arbeitsumfeld besser verstehen

durch KI-generierte Zusammenfassungen, Rückblicke und personalisierte Updates stets informiert bleiben

Kommunikationsinhalte, Ankündigungen und weitere Inhalte mithilfe KI-gestützter Schreibunterstützung schneller erstellen

Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsumfeld - vom operativen Einsatz bis zum Büro - über personalisierte KI-Erlebnisse erreichen

mit dem HQ Agent Fragen direkt in erledigte Aufgaben umwandeln und systemübergreifend aktiv werden

Einführung des HQ Agent

Workvivo hat zudem den HQ Agent vorgestellt - eine agentenbasierte KI-Ebene, die die Funktionen von Workvivo HQ über die Plattform hinaus erweitert und Mitarbeiter mit der gesamten Unternehmens-IT-Landschaft verbindet.

Durch die Anbindung an mehr als 60 Unternehmenssysteme - darunter Gmail, Google Drive, Jira, Salesforce, ServiceNow, Workday und weitere Geschäftsanwendungen - kann der HQ Agent Anfragen verstehen, Informationen abrufen, Arbeitsabläufe systemübergreifend koordinieren und Aufgaben im Namen der Mitarbeiter ausführen. Während Workvivo HQ Mitarbeitern hilft zu kommunizieren und Antworten zu finden, unterstützt der HQ Agent sie dabei, diese Erkenntnisse unmittelbar umzusetzen.

"Als wir mit der Entwicklung von Workvivo HQ begannen, haben wir uns nicht bloß gefragt, wie wir mehr KI an den Arbeitsplatz bringen können. Wir haben uns vielmehr gefragt, wie wir die Arbeit einfacher gestalten können", erklärt Andrea Graham, Head of Product and Engineering bei Workvivo. "Das Ergebnis ist eine Nutzererfahrung, die Kommunikation, Wissen und Handlungsfähigkeit an einem Ort vereint. So verbringen Mitarbeiter weniger Zeit mit der Suche nach Informationen und mehr Zeit mit sinnvoller, wertschöpfender Arbeit."

Entwickelt für die unternehmensweite KI-Einführung

Heute bedient Workvivo weltweit mehr als 10 Millionen Nutzer und genießt das Vertrauen von mehr als 1.300 Organisationen in über 200 Ländern und Regionen. Dank branchenführender Nutzungs- und Engagementraten ist Workvivo hervorragend positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI erfolgreich in ihre Arbeitsabläufe und ihre gesamte Belegschaft zu integrieren.

Workvivo HQ vereint zudem die Funktionen von Seer by Workvivo und integriert Employee Listening sowie People Intelligence direkt in die Employee Experience. Durch die Kombination von Kommunikation, Einblicken in die Belegschaft und KI auf einer einzigen Plattform gewinnen Unternehmen ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig erhalten Führungskräfte die Werkzeuge, um Engagement zu fördern, Veränderungsprozesse zu begleiten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Die Markteinführung erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen danach streben, die KI-Nutzung in einer immer diverseren Belegschaft zu skalieren. Eine neue, von Workvivo in Auftrag gegebene Studie, "The Frontline AI Gap"**, offenbart deutliche Unterschiede bei der KI-Nutzung am Arbeitsplatz: 62 % der Büroangestellten gaben an, KI regelmäßig oder gelegentlich zu nutzen, verglichen mit nur 32 % der Mitarbeiter im operativen Bereich.

Im Gegensatz zu vielen KI-Lösungen für Unternehmen, die sich primär an Büroangestellte richten, bietet Workvivo HQ eine umfassende KI-gestützte Nutzererfahrung auf Desktop- und Mobilgeräten. Dadurch können Unternehmen diese Lücke schließen und die Vorteile von KI allen Mitarbeitern zugänglich machen - einschließlich Beschäftigten im operativen Bereich und Mitarbeitern ohne festen Büroarbeitsplatz.

"Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, werden diejenigen sein, die sie für alle Mitarbeiter nützlich, zugänglich und relevant machen", sagt Goulding. "Die KI-Transformation darf nicht auf Wissensarbeiter beschränkt bleiben. Sie muss die gesamte Belegschaft erreichen. Workvivo HQ wurde entwickelt, um genau das möglich zu machen."

Weitere Informationen zu Workvivo HQ finden Sie unter www.workvivo.com/hq.

**Im Jahr 2026 beauftragte Workvivo das unabhängige Marktforschungsunternehmen TrendCandy mit einer Befragung von 4.736 Mitarbeitern aus operativen und Bürobereichen in verschiedenen Branchen und Ländern. Die Befragten wurden über ausgewählte globale B2B-Stichprobenpanels rekrutiert und überprüft. Dabei kamen Qualitätskontrollen wie doppelte Überprüfung, Doppelblind-Rekrutierung, Interaktionsqualitätsprüfungen, Randomisierung und andere bewährte methodische Verfahren zum Einsatz.

Über Workvivo by Zoom

Workvivo by Zoom ist die marktführende KI-native Employee-Experience-Plattform für globale Unternehmen. Sie vereint Kommunikation, Engagement, Wissen und People Intelligence auf einer Mobile-First-Plattform, bei der der Mensch und die schnelle Akzeptanz vom ersten Tag an im Mittelpunkt stehen. Durch die Orchestrierung der Employee Experience über verschiedene Kanäle und Systeme hinweg unterstützt Workvivo Unternehmen dabei, klar zu kommunizieren, mithilfe von KI schnell Antworten bereitzustellen und Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen im großen Maßstab umzusetzen.

Ausgezeichnet als "Leader" im Report The Forrester Wave: Intranet Platforms, als "Leader" im Gartner Magic Quadrant for Intranet Packaged Solutions sowie als "Customers' Choice" bei Gartner Peer Insights, unterstützt Workvivo weltweit über 10 Millionen Nutzer bei führenden globalen Marken wie Amazon, Delta, Motherson, White Castle, Heineken, Bupa, Ryanair und Verizon. Workvivo wurde 2017 gegründet, 2023 von Zoom übernommen und definiert kontinuierlich neu, wie Unternehmen ihre Belegschaft vernetzen und strategisch ausrichten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.workvivo.com.

Medienkontakt Vineetha Pathrose press@workvivo.com