Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft BlackRock hat einen börsengehandelten Fonds (ETF) aufgelegt, der verschiedene Investmentthemen abdeckt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies gehe aus einem Schreiben hervor, das "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Der iShares World Thematic Rotation Active ETF (ISIN IE000O50TXXX/ WKN A424JX) fuße auf aktivem Management und ziele darauf ab, "marktbestimmende Themen dynamisch zu nutzen", heiße es in der Mitteilung. Der ETF kombiniere Themenauswahl, Timing und Portfoliomanagement in einem Produkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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