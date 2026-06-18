Ferrari bindet den Luce offenbar in sein Zuteilungssystem für Stammkunden ein: Das Elektroauto soll laut Medien als Loyalitäts-Eingangsstufe für vermögende Kunden dienen: Wer das Modell kauft, könnte sich laut Insidern damit den Zugang zu begehrteren Fahrzeugen des Herstellers sichern. Das berichten die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Dass der neue Ferrari Luce als Sprungbrett zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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