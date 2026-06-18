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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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Markus Weingran
18.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Käufe Cathie Wood: Intel: Apple bestellt | ARK ETFs: Hier ist SpaceX drin | Depot: 2 Käufe

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh verzichtete auf einen Ausblick der Zinspolitik der US-Notenbank. Das schmeckte den Anlegern zunächst nicht. Aber Donald Trump sorgte dann für gute Stimmung. Der Iran-Deal ist unterschrieben!ARK ETFs: Hier ist SpaceX schon drin und diese Aktien hat Cathie Wood auch gekauft Direkt zum Börsenstart von SpaceX hat Cathie Wood groß zugegriffen und insgesamt fast 3,3 Millionen Aktien des Raumfahrtkonzerns von Elon Musk gekauft. In welchem ETF von ARK Invest jetzt SpaceX den Ton angibt und welche Werte die Star-Investorin sonst noch gekauft hat, verraten wir Ihnen heute in der Sendung. Intel-Aktie hebt schon wieder ab - Apple bestellt Donald Trump konnte mal wieder …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten die besseren Chance
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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