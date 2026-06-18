Check: Käufe Cathie Wood: Intel: Apple bestellt | ARK ETFs: Hier ist SpaceX drin | Depot: 2 Käufe

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh verzichtete auf einen Ausblick der Zinspolitik der US-Notenbank. Das schmeckte den Anlegern zunächst nicht. Aber Donald Trump sorgte dann für gute Stimmung. Der Iran-Deal ist unterschrieben!ARK ETFs: Hier ist SpaceX schon drin und diese Aktien hat Cathie Wood auch gekauft Direkt zum Börsenstart von SpaceX hat Cathie Wood groß zugegriffen und insgesamt fast 3,3 Millionen Aktien des Raumfahrtkonzerns von Elon Musk gekauft. In welchem ETF von ARK Invest jetzt SpaceX den Ton angibt und welche Werte die Star-Investorin sonst noch gekauft hat, verraten wir Ihnen heute in der Sendung. Intel-Aktie hebt schon wieder ab - Apple bestellt Donald Trump konnte mal wieder …Den vollständigen Artikel lesen ...
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