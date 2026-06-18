Mehr Ziele, mehr Momentum: Explorer erweitert Pipeline für kritische Rohstoffe vor Bohrstart

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Askari Metals berichtet von einem deutlichen Fortschritt beim Uis-Projekt: Eine eigene Satelliten-Auswertung habe sieben neue Pegmatit-Ziele sichtbar gemacht. Damit wachse die Ziel-Pipeline vor den nächsten Bohrungen. Nach Angaben des Unternehmens stehe Uis nicht nur für Lithium, sondern auch für Zinn, Tantal, Rubidium und Cäsium. Diese Rohstoffe werden für Elektrifizierung, moderne Technik und sichere Lieferketten gebraucht.
Askari Metals berichtet von einem deutlichen Fortschritt beim Uis-Projekt: Eine eigene Satelliten-Auswertung habe sieben neue Pegmatit-Ziele sichtbar gemacht. Damit wachse die Ziel-Pipeline vor den nächsten Bohrungen. Nach Angaben des Unternehmens stehe Uis nicht nur für Lithium, sondern auch für Zinn, Tantal, Rubidium und Cäsium. Diese Rohstoffe werden für Elektrifizierung, moderne Technik und sichere Lieferketten gebraucht.
Sieben Ziele erweitern die Pipeline
Askari Metals habe bei der neuen Auswertung sieben zusätzliche Zielgebiete beim Uis-Projekt gefunden. Vier davon liegen auf der Lizenzfläche EPL 7345: EVE, GP, MW und K10. Drei weitere befinden
sich auf EPL 8535: Zebedeus 1, Tawny und Martial. Besonders interessant seien nach Unternehmensangaben die größeren Zielzonen K10, GP und Tawny. K10 erstrecke sich laut Interpretation über rund 3,1
Kilometer, GP über 2,4 Kilometer und Tawny über 2,2 Kilometer.
Pegmatite sind grobkörnige Gesteinskörper. Sie können Metalle enthalten, die für Batterien, Elektronik und Spezialtechnik benötigt werden. Bei Uis spricht das Unternehmen von einem polymetallischen System. Das bedeutet: Mehrere Rohstoffe könnten gemeinsam vorkommen. Askari Metals nennt Zinn, Tantal, Lithium, Rubidium und Cäsium.
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