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18.06.2026 15:34 Uhr
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Mehr Ziele, mehr Momentum: Explorer erweitert Pipeline für kritische Rohstoffe vor Bohrstart

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Askari Metals berichtet von einem deutlichen Fortschritt beim Uis-Projekt: Eine eigene Satelliten-Auswertung habe sieben neue Pegmatit-Ziele sichtbar gemacht. Damit wachse die Ziel-Pipeline vor den nächsten Bohrungen. Nach Angaben des Unternehmens stehe Uis nicht nur für Lithium, sondern auch für Zinn, Tantal, Rubidium und Cäsium. Diese Rohstoffe werden für Elektrifizierung, moderne Technik und sichere Lieferketten gebraucht.

Askari Metals berichtet von einem deutlichen Fortschritt beim Uis-Projekt: Eine eigene Satelliten-Auswertung habe sieben neue Pegmatit-Ziele sichtbar gemacht. Damit wachse die Ziel-Pipeline vor den nächsten Bohrungen. Nach Angaben des Unternehmens stehe Uis nicht nur für Lithium, sondern auch für Zinn, Tantal, Rubidium und Cäsium. Diese Rohstoffe werden für Elektrifizierung, moderne Technik und sichere Lieferketten gebraucht.

Sieben Ziele erweitern die Pipeline

Askari Metals habe bei der neuen Auswertung sieben zusätzliche Zielgebiete beim Uis-Projekt gefunden. Vier davon liegen auf der Lizenzfläche EPL 7345: EVE, GP, MW und K10. Drei weitere befinden sich auf EPL 8535: Zebedeus 1, Tawny und Martial. Besonders interessant seien nach Unternehmensangaben die größeren Zielzonen K10, GP und Tawny. K10 erstrecke sich laut Interpretation über rund 3,1 Kilometer, GP über 2,4 Kilometer und Tawny über 2,2 Kilometer.

Pegmatite sind grobkörnige Gesteinskörper. Sie können Metalle enthalten, die für Batterien, Elektronik und Spezialtechnik benötigt werden. Bei Uis spricht das Unternehmen von einem polymetallischen System. Das bedeutet: Mehrere Rohstoffe könnten gemeinsam vorkommen. Askari Metals nennt Zinn, Tantal, Lithium, Rubidium und Cäsium.

Sentinel-2-Karte zeigt neue Pegmatit-Ziele beim Uis-Projekt.

Satellitenblick auf verborgene Strukturen

Askari Metals erklärt, die Studie habe Sentinel 2 und Maxar WorldView 3 kombiniert. Diese Satelliten-Daten zeigen vereinfacht gesagt, wie Gesteine und Böden Licht unterschiedlich zurückwerfen. Dadurch lassen sich Gesteinsarten, Bodenbedeckung und mögliche Pegmatite besser unterscheiden. Das Unternehmen berichtet, die Auswertung habe genauere Karten für die geologische Arbeit geliefert. Technische Bildverfahren hätten störende Signale reduziert und auffällige Zonen sichtbarer gemacht. Für die Feldarbeit sei das wichtig, weil mögliche Zielgebiete vor teuren Gräben und Bohrungen genauer eingegrenzt würden.

Sentinel-2-Karte zeigt Pegmatit-Ziele beim Uis-Projekt in Namibia.

Executive Director nennt wichtige Ziele

Executive Director Gino D'Anna sagte laut Mitteilung, die Studie sei ein weiterer Schritt, um Größe und Metallvielfalt von Uis besser zu verstehen. Die sieben neuen Ziele hätten die Pipeline vor der nächsten Phase der RC (Reverse Circulation) Bohrungen erweitert. Bei dieser Bohrmethode werden Gesteinsproben mit Druckluft an die Oberfläche gebracht.

D'Anna erklärte weiter, K10, GP und Tawny stünden derzeit besonders im Fokus. Kartierungen und Gesteinsproben liefen bereits. Diese Arbeiten würden die neuen Ziele laut Management in Bereiche überführen, die für Grabenarbeiten vorbereitet werden könnten. Zudem werde der breitere Interessenkorridor auf weitere verdeckte Pegmatite geprüft.

Schnellere Probenanalyse am Standort

Askari Metals meldet außerdem Fortschritte bei der Analyse vor Ort. Eine Pelletpresse und ein LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) Gerät seien am Standort in Betrieb genommen worden. Bei LIBS wird Material mit einem Laser untersucht, um Hinweise auf enthaltene Elemente zu erhalten. Nach Einschätzung des Managements könnten diese Geräte die Wartezeit auf Probenergebnisse verkürzen. Das Unternehmen erklärte, dadurch würden Entscheidungen im Feld schneller möglich. So könne Askari Metals zügiger festlegen, welche Ziele weiter beprobt, geöffnet oder gebohrt würden.

Geologe analysiert Pegmatit im Feld mit tragbarem LIBS-Gerät.

Ausblick auf weitere Feldarbeiten

Das Management kündigte an, die nächsten Arbeiten würden Kartierungen, Gesteinsproben, Bodenproben und Bachsediment-Proben umfassen. Diese Programme würden den Interessenkorridor auf weitere verdeckte Zielzonen prüfen. Danach seien Phase 1 Grabenarbeiten auf EPL 8535 und Phase 2 Grabenarbeiten auf EPL 7345 vorgesehen. Parallel dazu würden RC-Bohrungen auf den bekannten Pegmatit-Zielen DP, OP, PS und K9 auf EPL 7345 vorbereitet. Die neuen Satelliten-Ziele würden damit eine zusätzliche Ebene in der Projektpipeline bilden. Entscheidend wäre, ob die Feldarbeiten die neuen Zielzonen bestätigen könnten und ob spätere Bohrungen ausreichende Mächtigkeiten und Metallgehalte zeigen würden.

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