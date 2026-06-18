Mahle chargeBIG präsentiert auf der diesjährigen Power2Drive ein Ladeterminal, das bis zu vier Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit jeweils 22 kW an AC-Ladeleistung versorgen kann. Die Neuentwicklung ist in Kooperation mit Langmatz Energy entstanden, einem Anbieter von Infrastruktur- und Gehäuselösungen. Die auf Ladeinfrastruktur spezialisierte Tochter des Stuttgarter Automobilzulieferers Mahle möchte mit der kompakt gestalteten Ladeeinheit namens smallBOX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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