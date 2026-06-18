Die SAP Aktie steht nach neuen Belastungen aus dem Softwaresektor weiter unter Druck. Schwache Oracle Zahlen und der Kursrutsch bei Accenture haben die Sorgen der Anleger verstärkt. Entscheidend bleibt nun, ob die wichtige Unterstützung oberhalb von 135 Euro hält.Softwaresektor verliert an Vertrauen Die SAP Aktie notierte zuletzt bei 141,18 Euro und damit 1,2 Prozent schwächer, vorbörslich wurden 140,84 Euro genannt. Am Donnerstag fiel der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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