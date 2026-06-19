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Wal-Wallets, die mit Tom Lee und Arthur Hayes in Verbindung stehen, haben innerhalb von zwei Tagen über 32.000 ETH im Wert von 57 Millionen Dollar gekauft, während der Fear and Greed Index bei 22 stand. Wenn Großanleger solche Summen bewegen, sehen sie etwas, das der breite Markt noch nicht eingepreist hat. Die Ethereum News dieser Woche drehen sich um eine Kombination aus massiven Käufen und einem Kurs, der 64 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt. ETH notiert am 18. Juni bei rund 1.727 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 210 Milliarden Dollar. Spot-ETH-ETFs haben am 16. Juni nach vier Tagen Abflüssen wieder 22,5 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Das Glamsterdam-Upgrade befindet sich in der finalen Testphase und soll die Skalierung auf der L1-Ebene verbessern. Dieser Artikel ordnet die Zahlen ein und zeigt den Einstieg, den ETH von 1.727 Dollar aus nicht mehr bieten kann.

Ethereum News: ETF-Zuflüsse kehren zurück, während Großanleger 32.000 ETH akkumulieren

Spot-ETH-ETFs haben am 16. Juni Nettozuflüsse von 22,5 Millionen Dollar verzeichnet, darunter 9,59 Millionen Dollar allein an diesem Tag, nachdem vier Tage in Folge Abflüsse den Markt belastet hatten. Wallets, die mit Tom Lee und Arthur Hayes in Verbindung stehen, haben 32.000 ETH im Wert von 57 Millionen Dollar innerhalb von zwei Tagen gekauft, laut CoinMarketCap. Die Ethereum News zeigen damit eine Umkehr des institutionellen Trends, der den Mai mit 2,3 Milliarden Dollar an ETF-Abflüssen geprägt hatte. ETH handelt bei rund 1.727 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 210 Milliarden Dollar.

Der Kurs liegt 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar aus dem August 2025 laut Changelly. Standard Chartered hält ein Jahrsendziel von 4.000 Dollar, was einen Anstieg von 126 Prozent bedeuten würde. Die Ethereum News Prognose von Changelly für Juni sieht eine Spanne von 1.707 bis 2.037 Dollar vor, und die Jahresspanne reicht bis maximal 2.254 Dollar.

Letzte Woche haben rund 500.000 ETH im Wert von etwa 800 Millionen Dollar die Börsen verlassen, ein klares Zeichen für Akkumulation durch große Halter. Das Glamsterdam-Upgrade befindet sich in der finalen Devnet-Testphase und soll Proposer-Builder-Separation für bessere L1-Skalierung bringen. Die Fed hat die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, und der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat eine Arbeitsgruppe für fünf Bereiche der Geldpolitik angekündigt. Die Ethereum News deuten auf Erholung hin, doch selbst der bullische Fall liefert unter 30 Prozent Gewinn, und Erholung ist nicht dasselbe wie eine lebensverändernde Rendite.

Pepeto: Wo die Ethereum News auf den Einstieg treffen, den ETH nicht mehr bieten kann

Wal-Wallets kaufen ETH für 57 Millionen Dollar, weil sie eine Erholung sehen, aber selbst der bullische Fall liefert unter 30 Prozent von 1.727 Dollar aus. Wer die Vielfachen sucht, die ETH frühen Haltern geboten hat, findet in Pepeto einen Einstieg, der von einem völlig anderen Preisniveau aus rechnet.

Der Token steht im Presale bei 0,0000001871 Dollar, hat über 10 Millionen Dollar angezogen und besitzt ein Angebot von 420 Billionen Token, das dem des originalen Pepe Coin entspricht. Der Gründer, der den Pepe Coin auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar gebracht hat, führt dasselbe Modell erneut durch, diesmal mit einem vollständigen Satz an Handelswerkzeugen im Hintergrund.

PepetoSwap wickelt Swaps ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken kostenlos, sodass jeder investierte Dollar im Einsatz bleibt.

Weil Pepeto weit unter jedem gelisteten Token steht, könnte die Rendite beim näher rückenden Binance-Listing dem entsprechen, was frühe Pepe-Halter beim selben Angebot erlebt haben. Die meisten Presale-Token versprechen große Ergebnisse und liefern am Ende nichts Greifbares. Pepeto betreibt seine Werkzeuge bereits live, und ein SolidProof-Audit hat jeden Vertrag vor dem Presale-Start freigegeben. Marktbeobachter sehen Zielkurse von 100x bis 300x vom Listing-Preis, gestützt darauf, dass der Gründer es bereits einmal ohne jedes Produkt geschafft hat. Diesmal steht eine funktionierende Börse hinter dem Token, und genau das verändert die Rechnung.

Die Ethereum News deuten auf Erholung hin, aber ETH bei 1.727 Dollar kann die Art von Rendite nicht liefern, die ein Leben mit einer einzigen Position verändert. Der Gründer, der den Pepe Coin ohne jedes Produkt auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, führt das Konzept erneut mit einer funktionierenden Börse durch. Über 10 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, während der gesamte Markt in extremer Angst verharrt. Wal-Wallets haben diese Woche ETH für 57 Millionen Dollar gekauft, weil sie Wert erkennen, aber der Einstieg, der 100x vom Binance-Listing anvisiert, steht bei einem Bruchteil eines Cents und wird dort nicht bleiben. Der Presale bietet denselben Vorsprung, den ETH-Käufer unter 10 Dollar hatten, bevor die Masse aufmerksam wurde.

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