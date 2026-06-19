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Der Bitcoin Kurs ist innerhalb von 24 Stunden um fast zwei Prozent gefallen und notiert am 18. Juni 2026 bei rund 64.000 Dollar. Langzeithalter haben im Juni bereits 125.000 BTC aufgekauft und damit das stärkste Akkumulationssignal dieses Zyklus ausgelöst. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und zeigt extreme Angst im gesamten Markt. Die US-Notenbank hat unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Gleichzeitig rechnen 9 von 18 Fed-Mitgliedern mit einer Zinserhöhung noch in diesem Jahr. Spot-Bitcoin-ETFs haben am 13. Juni mit 85,8 Millionen Dollar Zufluss eine 13-tägige Abflussserie durchbrochen. Diese Analyse zeigt die Zahlen hinter der Bewegung und den Einstieg, den die meisten Anleger bisher nicht auf dem Schirm haben.

Bitcoin Kurs zwischen Bodenbildung und geldpolitischer Unsicherheit

On-Chain-Daten zeigen ein historisch seltenes Ereignis für den Bitcoin Kurs. Langzeithalter haben im Juni 125.000 BTC absorbiert, was laut CoinDesk einem Bodensignal entspricht, das seit 2015 jeden Zyklustiefpunkt markiert hat. Strategy hält mittlerweile 846.842 BTC in seiner Bilanz, und 79 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots sind in Wallets gesperrt, die seit über 155 Tagen nicht verkauft haben.

Der Bitcoin Kurs notiert bei etwa 64.000 Dollar und liegt damit rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.173 Dollar aus dem Oktober 2025. Laut Changelly liegt die Prognose für 2026 zwischen 71.896 und 86.258 Dollar, was im besten Fall einem Plus von rund 30 Prozent entspricht. Die Fed hat die Zinsen am 17. Juni unverändert gelassen, und Fed-Chef Warsh betonte, die Inflation liege weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel. Händler preisen nun mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit mindestens eine Zinserhöhung bis Jahresende ein, was BTC unter Druck setzen könnte.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 13. Juni Zuflüsse von 85,8 Millionen Dollar, angeführt von BlackRock mit 35 Millionen Dollar und Fidelity mit 42 Millionen Dollar, nachdem eine 13-tägige Abflussserie den institutionellen Appetit in Frage gestellt hatte. Der Bitcoin Kurs reagierte unmittelbar mit einer Stabilisierung über der 64.000-Dollar-Marke. Der Bitcoin Kurs findet Unterstützung bei 64.000 Dollar und stößt bei 66.000 Dollar auf Widerstand. Ein Wal hat 2.341 BTC im Wert von 144,68 Millionen Dollar von OKX abgezogen, ein Zeichen für langfristige Verwahrung statt kurzfristigem Handel.

Analysten sehen den Bitcoin Kurs in einem Konsolidierungskorridor zwischen 65.200 und 66.250 Dollar für die laufende Woche, wobei die Akkumulation der Langzeithalter weiterhin zunimmt. Die Akkumulation bei gleichzeitiger Angst im Markt wirft eine zentrale Frage auf: Bildet sich hier ein Boden, oder bieten ganz andere Einstiege bei einem einzigen Ereignis das größere Potenzial?

Pepeto: Der Presale hinter dem Signal, das die Bitcoin Kurs Debatte nicht abbildet

Während Langzeithalter 125.000 BTC vom Markt nehmen, fließt Kapital parallel in Einstiege, die nicht von einer langsamen Erholung abhängen, sondern von einem einzigen Listing-Ereignis. Pepeto steht genau an diesem Punkt, und die Akkumulationsphase im Presale spiegelt dasselbe Muster wider, das den Bitcoin Kurs gerade am Boden markiert.

SolidProof hat jeden Vertrag geprüft, der diese Börse antreibt, und der Code hat unabhängige Sicherheitsprüfungen bestanden, auf die sich jeder gelistete Token beruft, wenn er Sicherheit beansprucht. Das bedeutet, dass die über 10 Millionen Dollar, die während der Angstphase eingeflossen sind, durch einen verifizierten Nachweis abgesichert werden. Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token steht der Presale auf einem Niveau, das der originale Pepe Coin innerhalb weniger Wochen nach dem Listing weit übertroffen hat. Der Gründer hinter beiden Projekten hat eine Bilanz, die den ersten Token ohne jedes Produkt auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren, damit Halter beim Wechsel ihrer Positionen den vollen Wert behalten. Vor jedem Kauf prüft ein integrierter Risikoscanner den jeweiligen Vertrag, sodass die Betrugsversuche vergangener Zyklen erkannt werden, bevor sie Geld kosten. Diese Werkzeuge laufen bereits jetzt im Live-Betrieb und sind keine bloßen Versprechen für die Zukunft.

Analysten prognostizieren Renditen von 100x bis 300x von diesem Niveau aus, und die Rechnung beginnt, sobald das Binance-Listing startet. Der Presale-Preis endet an dem Tag, an dem das Listing kommt.

Halter, die 125.000 BTC kaufen, sehen einen Boden, und der Bitcoin Kurs bestätigt einen Erholungspfad bis maximal 86.000 Dollar. Pepeto bringt eine andere Rechnung mit. SolidProof hat jeden Vertrag verifiziert, über 10 Millionen Dollar sind während der Angstphase eingeflossen, und das näher rückende Binance-Listing verwandelt Presale-Einstiege in Renditen, auf die BTC-Halter Jahre warten. Die Parallele zur Bitcoin-Akkumulation ist klar: Wer vor der Masse handelt, definiert seine Rendite. Der Presale-Zugang endet mit dem Binance-Listing, und jede Phase, die sich füllt, bringt diesen Moment näher.

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