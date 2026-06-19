XRP Prognose im Widerspruch - Wale verkaufen 60 Millionen Token, während ETF-Zuflüsse Rekorde brechen

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Die XRP Prognose steht vor einem Paradox, das Anleger aufhorchen lässt. Whale-Wallets erreichten einen Rekordstand von 332.230, doch aktive Großinvestoren verkauften in der vergangenen Woche 60 Millionen XRP. Die kumulierten Spot-ETF-Zuflüsse kletterten gleichzeitig auf 1,43 Milliarden Dollar seit November 2025. Der CLARITY Act liegt auf dem Senatskalender, und das Weiße Haus nannte den 4. Juli als Zieldatum für die Verabschiedung. Trotzdem fiel der Kurs auf 1,18 Dollar und setzte Mitte Juni ein neues Jahrestief bei 1,09 Dollar. Dieser Artikel ordnet die widersprüchlichen Signale ein und zeigt, warum kapitalstarke Wallets längst einen zweiten Einstieg mit besserer Mathematik gefunden haben.

XRP Prognose zwischen CLARITY Act und Whale-Verkäufen - warum der Kurs trotzdem fällt

Der CLARITY Act passierte den Bankenausschuss des Senats am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen und liegt nun auf dem Legislativkalender. Das Gesetz würde digitale Vermögenswerte wie XRP als digitale Rohstoffe unter CFTC-Aufsicht einstufen und die regulatorische Unsicherheit beenden, die den Kurs seit Jahren belastet. XRP stieg kurzzeitig über 1,50 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs zurückzogen. Am 1. Juni wurde das Gesetz auf den Kalender gesetzt, und das Weiße Haus nannte den 4. Juli als Zieldatum. Morgan Stanley legte in seinem Q1-Quartalsbericht 2026 Positionen in einem XRP-ETF offen, wie Wallstreet-Online berichtet.

Gleichzeitig zeichnen die On-Chain-Daten ein geteiltes Bild. Whale-Wallets erreichten einen Rekord von 332.230, doch aktive Wale verkauften vergangene Woche 60 Millionen XRP, was kurzfristigen Abgabedruck erzeugte. Über 53 Prozent der XRP-Abhebungen von Binance deuten auf eine Verschiebung hin zu Eigenverwahrung, wie CoinMarketCap zusammenfasst. Die SEC und CFTC klassifizierten XRP am 17. März 2026 formal als digitalen Rohstoff, was Jahre regulatorischer Unsicherheit beendete. Der RSI liegt bei 46 in neutralem Gebiet und der MACD hat ein bullisches Crossover ausgebildet, doch der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,17 Dollar bleibt eine technische Hürde.

Standard Chartered prognostiziert XRP bei 2,80 Dollar für 2026, während CoinDCX kurzfristig 1,17 bis 1,21 Dollar sieht. Die XRP Prognose zeigt Potenzial für geduldige Halter, doch von 1,18 Dollar mit Dutzenden Milliarden Marktkapitalisierung fehlt der Multiplikator, den ein Presale-Einstieg bei einem Bruchteil eines Cents bietet.

Pepeto: Die Börsenplattform, die der Mitgründer des originalen Pepe Coin aufbaut

Die XRP Prognose steht vor dem Widerspruch zwischen bullischen ETF-Zuflüssen und bärischer Kursbewegung, und genau dieses Paradox zeigt die Grenzen großer Marktkapitalisierungen. Pepeto operiert jenseits dieser Schwerkraft: Der Mitgründer des originalen Pepe Coin baut eine vollständige Börsenplattform, deren Wachstum nicht vom CLARITY Act oder Wal-Verkäufen abhängt.

Über 10 Millionen Dollar flossen ein, während der gesamte Markt in Angst verharrte. Dieses Kapital ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass der gleiche Gründer, dessen erster Coin bei null funktionierenden Produkten Milliarden an Marktkapitalisierung erreichte, nun ein Projekt mit echten Börsenwerkzeugen aufbaut. Die Wallets, die diese Summe investierten, sehen laufende Produkte hinter dem Token und nicht nur ein Versprechen auf einer Website. Vor dem Start des Presales hat ein unabhängiges SolidProof-Audit die gesamte Codebasis der Plattform überprüft und als sicher eingestuft.

Zwei zentrale Produkte laufen auf der Plattform und erfüllen getrennte Aufgaben. Wer Token zwischen verschiedenen Netzwerken verschieben muss, nutzt die gebührenfreie Bridge, die den vollständigen Wert ohne Abzüge transportiert. Wer Token direkt tauschen will, findet in PepetoSwap einen Handelsplatz, der keine Provisionen erhebt und das Kapital im Einsatz hält.

Diese Werkzeuge sind Funktionen, die der originale Pepe Coin nie besaß, und sie erklären, warum die Wachstumsrechnung bei diesem Einstieg anders ausfällt. Der Presale-Einstieg bleibt nur verfügbar, bis das Binance-Listing den Handel auf Pepeto eröffnet und den Presale-Vorteil beendet. Beobachter erwarten nach der Binance-Listung weitere Börsennotierungen, die den Zugang für neue Käufer erweitern. Wer bereits vor dem Listing positioniert ist, profitiert davon, dass jede weitere Notierung die Sichtbarkeit erhöht und die Nachfrage verbreitert. Die Wachstumsrechnung, die Analysten bei einem Presale-Einstieg sehen, basiert auf dem Unterschied zwischen dem aktuellen Bruchteil-Cent-Preis und den Bewertungen, die nach einer Listung an offenen Handelsplätzen entstehen.

Während Trader jedes XRP Prognose-Chart auf den nächsten Ausbruch studieren, rückt Pepeto mit über 10 Millionen Dollar immer näher an die Binance-Listung. Die XRP Prognose bietet Potenzial für Monate, während der Pepeto-Presale auf einen einzelnen Katalysator abzielt. Der Mitgründer, der bereits einen Meme-Coin zu Milliarden aufgebaut hat, funktionierende Börsenprodukte und eine bevorstehende Listung ergeben die Kombination, auf die erfahrene Investoren in jedem Zyklus warten. Während die XRP Prognose Monate braucht, um den Widerspruch zwischen ETF-Zuflüssen und Wal-Verkäufen aufzulösen, zielt der Pepeto-Presale auf ein einziges Listing-Ereignis. Der Zugang zum Presale-Preis endet an dem Tag, an dem das Binance-Listing startet, und jede Phase, die sich füllt, bringt diesen Moment näher.

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