Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 hat die Volatilität an den globalen Aktienmärkten deutlich zugenommen. Besonders die geopolitische Eskalation im Nahen Osten dominierte die Börsen in den vergangenen vier Monaten. Mit den vorläufigen Friedensvereinbarungen im Iran-Krieg rücken nun die neuesten ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien wieder in den Fokus der Weltöffentlichkeit und könnten als nächstes die Rohölpreise wieder in die Höhe treiben. Der Angebotsschock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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