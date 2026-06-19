Die SAP-Aktie ist auf ein neues 3-Jahres-Tief gefallen und steht damit charttechnisch an einem entscheidenden Punkt. Nach den anhaltenden Kursverlusten der vergangenen Monate bleibt das Chartbild klar angeschlagen, während wichtige Unterstützungsbereiche zunehmend in den Fokus rücken. Gleichzeitig nähert sich der Kurs einer Zone, in der eine größere Stabilisierung oder sogar eine Trendwende möglich werden könnte. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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