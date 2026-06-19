Ferrari greift tief in die Trickkiste. Um das erste reine Elektroauto der Firmengeschichte, den 550.000 Euro teuren "Luce", trotz verhaltenem Echo in den Markt zu drücken, nutzt der Sportwagenbauer aus Maranello ein altbewährtes System: Die Warteliste als Loyalitätsprüfung.Nach Informationen aus dem Sammlernetzwerk signalisiert Ferrari wohlhabenden Kunden, dass eine Bestellung des Luce ein entscheidender Hebel sein könnte, um sich den Zugang zu künftigen exklusiven Sondermodellen zu sichern. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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