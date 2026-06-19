Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas verzeichnete in den letzten Tagen und Wochen heftige Kursverluste. Das mag angesichts des laufenden Aktienrückkaufprogramms des Konzerns verwundern. Unterm Strich erreichte die Aktie zuletzt eine wichtige Unterstützung, verteidigte diese und drehte wieder nach oben ab. Startet Vestas nun die Aufholjagd?Vestas mit Hoffnung. Dreht die Aktie jetzt wieder nach oben ab? Die Vestas-Aktie (WKN: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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