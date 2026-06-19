Vor rund einem Jahr kostete die BMW-Aktie (519000) rund 100,00 Euro. Nun ist das Papier des Münchner Autobauers nur noch 60,00 Euro wert. Zuletzt sorgte eine Reduzierung der Guidance für Kursverluste. Besserung scheint bei dem Papier kurzfristig zudem nicht in Sicht, da der Abwärtstrend intakt ist. Langfristig gibt es aber Argumente für den Titel. Das Autobauer derzeit an der Börse nicht hoch im Kurs stehen, überrascht nicht. Denn das konjunkturelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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