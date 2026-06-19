© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaEin möglicher Verkauf der Industriesparte könnte bei Siemens Energy mehr Wert freisetzen, als der Kurs bisher zeigt. Analysten glauben: Das könnte erst der Anfang sein.Siemens Energy bringt offenbar einen Verkauf, Börsengang oder eine Fusion seiner Industriesparte Transformation of Industry (TI) ins Spiel, und die Bank of America sieht darin mehr als eine Randnotiz. Laut Manager Magazin prüft der Energiekonzern Optionen für TI. BofA beziffert den Wert der Sparte auf 12,4 Milliarden Euro, rund neun Prozent der Marktkapitalisierung, ein Wert, der im Aktienkurs bislang nicht eingepreist sei. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 250 Euro. TI steht für rund elf Prozent des …
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